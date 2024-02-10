Бійці полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучає у бліндаж окупантів

Влучання дрона у бліндаж росіян. Фото: скриншот з відео

Захисники продовжують нищити російських окупантів на українській землі. Для цього замість дефіцитних боєприпасів часто використовують FPV-дрони.

Відео влучання такого дрона у бліндаж росіян оприлюднив АЗОВ у Telegram-каналі.

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Дрон влучив у бліндаж окупантів

Так, FPV-дрон полку "Азов" прицільно влучив у бліндаж ворога й вибухнув там.

На відео з іншого дрона видно, як окупанти тікають з місця влучання, при цьому кинувши своїх побратимів помирати.

Нагадаємо, що воїни 66 Окремої механізованої бригади поцілили у російський танк за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Корнет" й показали відео влучання.

Також ми писали, що 1 лютого воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили два ворожі "Гради" на південному напрямку фронту. Йдеться про дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Крім того, за перший місяць 2024 року бійці Нацгвардії досягли неабияких успіхів на фронті. Їм вдалося знищити та вивести з ладу 112 танків російських окупантів. Загальна ціна ворожої техніки — понад 300 млн доларів.