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Федоров розповів, скільки російської техніки знищила за тиждень "Армія дронів"

19 лютого 2024 17:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Федоров розповів, скільки російської техніки знищила за тиждень "Армія дронів"
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Впродовж минулого тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. Серед пошкодженої та знищенної техніки є танки, бронемашини, вантажівки та гармати.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram в понеділок, 19 лютого.

Скільки техніки РФ знищили ЗСУ за допомогою БпЛА

За його словами, за минулий тиждень українські ударні підрозділи дронів уразили:

  • 46 російських танків,
  • 121 бойову броньовану машину,
  • 89 вантажівок,
  • 63 гармати,
  • 12 САУ,
  • 3 ППО (ТОР тощо),
  • 10 одиниць радіотехнічого обладнання,
  • 219 опорних пунктів,
  • 10 складів бк/палива,
  • 168 російських окупантів;
  • 10 одиниць такої техніки, як міномет, ПТРК та кулемет,
  • 3 РСЗВ. 
знищення військової техніки РФ
Знищення ворожої техніки за допомогою дронів. Інфорграфіка: Михайло Федоров

"Дронів та оборонних технологій буде більше, окупантів — менше", — запевнив Федоров. 

Зазначимо, нещодавно воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Після цього на відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати. 

Також командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, бойовий аеророзвідник Микола Волохов розповів для Новини.LIVE, як FPV-дрони допомагають на фронті та яку вони мають ефективність.

Михайло Федоров
армія
військова техніка
окупанти
дрони
війна в Україні

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