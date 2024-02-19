Федоров розповів, скільки російської техніки знищила за тиждень "Армія дронів"
Впродовж минулого тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. Серед пошкодженої та знищенної техніки є танки, бронемашини, вантажівки та гармати.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram в понеділок, 19 лютого.
Скільки техніки РФ знищили ЗСУ за допомогою БпЛА
За його словами, за минулий тиждень українські ударні підрозділи дронів уразили:
- 46 російських танків,
- 121 бойову броньовану машину,
- 89 вантажівок,
- 63 гармати,
- 12 САУ,
- 3 ППО (ТОР тощо),
- 10 одиниць радіотехнічого обладнання,
- 219 опорних пунктів,
- 10 складів бк/палива,
- 168 російських окупантів;
- 10 одиниць такої техніки, як міномет, ПТРК та кулемет,
- 3 РСЗВ.
"Дронів та оборонних технологій буде більше, окупантів — менше", — запевнив Федоров.
Зазначимо, нещодавно воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Після цього на відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати.
Також командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, бойовий аеророзвідник Микола Волохов розповів для Новини.LIVE, як FPV-дрони допомагають на фронті та яку вони мають ефективність.
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