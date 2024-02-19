Федоров розповів, скільки російської техніки знищила за тиждень "Армія дронів"

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: УНІАН

Впродовж минулого тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. Серед пошкодженої та знищенної техніки є танки, бронемашини, вантажівки та гармати.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram в понеділок, 19 лютого.

Скільки техніки РФ знищили ЗСУ за допомогою БпЛА

За його словами, за минулий тиждень українські ударні підрозділи дронів уразили:

46 російських танків,

121 бойову броньовану машину,

89 вантажівок,

63 гармати,

12 САУ,

3 ППО (ТОР тощо),

10 одиниць радіотехнічого обладнання,

219 опорних пунктів,

10 складів бк/палива,

168 російських окупантів;

10 одиниць такої техніки, як міномет, ПТРК та кулемет,

3 РСЗВ.

Знищення ворожої техніки за допомогою дронів. Інфорграфіка: Михайло Федоров

"Дронів та оборонних технологій буде більше, окупантів — менше", — запевнив Федоров.

Зазначимо, нещодавно воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Після цього на відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати.

Також командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, бойовий аеророзвідник Микола Волохов розповів для Новини.LIVE, як FPV-дрони допомагають на фронті та яку вони мають ефективність.