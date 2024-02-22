Передали "вогняний привіт" — оператор дрона показав знищення окупантів

Знищення окупантів з дрона. Фото: скриншот з відео

Українські захисники значною мірою застосовують дрони для знищення ворогів. Цього разу група росіян намагалася потрапити на позиції українських бійців, однак була ліквідована.

Відповідне відео показала Національна поліція України у Telegram в четвер, 22 лютого.

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Окупанти намагалися дійти до позицій ЗСУ

На кадрах видно, як окупанти отримали "вогняний привіт" від оператора дрона полку "Сафарі".

"Ворожа група намагалась дійти до наших позицій, але, як бачите, "нє получілось, нє срослось", — йдеться у дописі.

У поліції розповіли, що за допомогою дрона вдалося знищити двох російських військових та ще одного поранити.

Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, львівські оператори дронів уразили особовий склад росіян, вантажну техніку та гаубицю.

Нещодавно воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Після цього на відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати.