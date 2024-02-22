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Передали "вогняний привіт" — оператор дрона показав знищення окупантів

22 лютого 2024 13:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Передали "вогняний привіт" — оператор дрона показав знищення окупантів
Знищення окупантів з дрона. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники значною мірою застосовують дрони для знищення ворогів. Цього разу група росіян намагалася потрапити на позиції українських бійців, однак була ліквідована.

Відповідне відео показала Національна поліція України у Telegram в четвер, 22 лютого.

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри!

Окупанти намагалися дійти до позицій ЗСУ

На кадрах видно, як окупанти отримали "вогняний привіт" від оператора дрона полку "Сафарі".

"Ворожа група намагалась дійти до наших позицій, але, як бачите, "нє получілось, нє срослось", — йдеться у дописі.

У поліції розповіли, що за допомогою дрона вдалося знищити двох російських військових та ще одного поранити. 

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Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, львівські оператори дронів уразили особовий склад росіян, вантажну техніку та гаубицю.

Нещодавно воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Після цього на відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати. 

Раніше голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що впродовж минулого тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. Серед пошкодженої та знищенної техніки є танки, бронемашини, вантажівки та гармати.

ЗСУ
поліція
окупанти
дрони
війна в Україні

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