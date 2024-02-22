Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow В Україні оголосили збір на 35 морських дронів Sea Baby arrow

В Україні оголосили збір на 35 морських дронів Sea Baby

22 лютого 2024 12:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Україні оголосили збір на 35 морських дронів Sea Baby
Морський дрон Sea Baby. Фото ілюстративне: iTV
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні стартував збір на 35 морських дронів Sea Baby. Ці безпілотні апарати добре зарекомендували себе у протистоянні з кораблями російського флоту.

Про це повідомила пресслужба глобальної ініціативи UNITED24 у четвер, 22 лютого.

В Україні кошти збирають на 35 морських дронів

"У листопаді 2022 року президент Зеленський оголосив про створення флоту морських дронів, які стали справжнім нічним кошмаром для російських кораблів. Що ж, сьогодні у нас для них хороші новини!" — говориться у повідомленні.

У співпраці із monobank, Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим UNITED24 запустила перший збір на легендарні морські дрони СБУ — Sea Baby. 

Організатори пояснили, що головна мета — зібрати 297,5 мільйона гривень на 35 дронів-човнів, які вже показали свою ефективність у боротьбі з російським флотом.

Наскільки ефективними є дрони Sea Baby

"У 2022-2023 роках морські дрони уразили дев'ять російських суден, а також Кримський міст, "який неможливо зруйнувати", — говориться у повідомленні. 

Sea Baby здатний нести 850 кілограмів вибухівки, розганятись до 90 км/год та долати відстань 1000 кілометрів. 

Також ініціатори збору розповіли, що за внесок від 100 гривень можна виграти одну з 35 карток, на яких лежить по 100 000 грн, а за внесок від 1000 гривень — картку, на який лежить мільйон гривень. Взяти участь у розіграші можна переказавши кошти на банку партнерів.

"За внесок 8,5 млн грн можна дати човну ім'я. Закликаємо бізнеси долучатися", — наголосили в UNITED24.

Раніше ми повідомляли, в Україну доставили чотири унікальні броньовані автомобілі "швидкої допомоги". Їх виготовили на спецзамовлення спеціально для потреб українського війська.

Тим часом в Україні почалася робота над створенням новітнього морського  підводного дрона, який зможе витіснити Чорноморський флот з територіальних вод України.

війна
Чорне море
Україна
дрони
донат

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі