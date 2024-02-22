В Україні оголосили збір на 35 морських дронів Sea Baby

Морський дрон Sea Baby. Фото ілюстративне: iTV

В Україні стартував збір на 35 морських дронів Sea Baby. Ці безпілотні апарати добре зарекомендували себе у протистоянні з кораблями російського флоту.

Про це повідомила пресслужба глобальної ініціативи UNITED24 у четвер, 22 лютого.

В Україні кошти збирають на 35 морських дронів

"У листопаді 2022 року президент Зеленський оголосив про створення флоту морських дронів, які стали справжнім нічним кошмаром для російських кораблів. Що ж, сьогодні у нас для них хороші новини!" — говориться у повідомленні.

У співпраці із monobank, Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим UNITED24 запустила перший збір на легендарні морські дрони СБУ — Sea Baby.

Організатори пояснили, що головна мета — зібрати 297,5 мільйона гривень на 35 дронів-човнів, які вже показали свою ефективність у боротьбі з російським флотом.

Наскільки ефективними є дрони Sea Baby

"У 2022-2023 роках морські дрони уразили дев'ять російських суден, а також Кримський міст, "який неможливо зруйнувати", — говориться у повідомленні.

Sea Baby здатний нести 850 кілограмів вибухівки, розганятись до 90 км/год та долати відстань 1000 кілометрів.

Також ініціатори збору розповіли, що за внесок від 100 гривень можна виграти одну з 35 карток, на яких лежить по 100 000 грн, а за внесок від 1000 гривень — картку, на який лежить мільйон гривень. Взяти участь у розіграші можна переказавши кошти на банку партнерів.

"За внесок 8,5 млн грн можна дати човну ім'я. Закликаємо бізнеси долучатися", — наголосили в UNITED24.

Раніше ми повідомляли, в Україну доставили чотири унікальні броньовані автомобілі "швидкої допомоги". Їх виготовили на спецзамовлення спеціально для потреб українського війська.

Тим часом в Україні почалася робота над створенням новітнього морського підводного дрона, який зможе витіснити Чорноморський флот з територіальних вод України.