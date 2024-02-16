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В ISW пояснили, чому Росія не здатна провести оточення Сил оборони

16 лютого 2024 07:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ISW пояснили, чому Росія не здатна провести оточення Сил оборони
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Наступальна операція загарбників в Авдіївці свідчить про те, що Росія не здатна провести успішне захоплення чи оточення Сил оборони не лише на цьому напрямку, а й по всій Україні. Росіяни будуть просуватися шляхом незначних тактичних досягнень, а не за допомогою широких маневрів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Чому Росія не здатна провести оточення Сил оборони

Аналітики нагадили, що росіяни спочатку спробували оперативно оточити українських військових в Авдіївці на початку локалізованого наступу в жовтні 2023 року, але поступово перейшли до бою через населений пункт після того, як не змогли виконати швидкий маневр, необхідний для захоплення або оточення міста.

"Оперативне оточення — це маневр, при якому наступаючі сили повністю оточують і потім знищують угруповання сил противника. Натомість оперативне захоплення — маневр, при якому атакуючі сили мають на меті уникнути основних оборонних споруд противника, щоб захопити об'єкти позаду цих оборонних споруд, що дозволяє атакуючим силам знищити захисників на їхніх поточних позиціях", — пояснюють в ISW. 

Однак російські війська не досягли ні того, ні іншого в Авдіївці і неодноразово не зуміли провести операції з захоплення чи оточення українських сил під час повномасштабного вторгнення в Україну. Натомість російські війська здійснили поворотний рух в Авдіївці, як вони зробили під час захоплення Бахмута навесні 2023 року, коли російські війська лише намагалися уникнути основних оборонних позицій України, щоб сприяти тактичним досягненням, але не прагнули до ширшого знищення українських військ.

"Неодноразова неспроможність Росії здійснити успішне оточення на оперативному рівні свідчить про те, що російська армія, швидше за все, продовжуватиме діяти шляхом поступового незначного тактичного просування замість ширших маневрів, які можуть призвести до швидшого просування або знищення великих груп українських сил", — кажуть аналітики. 

Нагадаємо, 15 лютого пресслужба 3 ОШБр заявила, що ситуація в Авдіївці зараз критична і бригада посилила оборону міста.

Зазначимо, що останніми днями в Авдіївці тривають вуличні бої. Окупанти хочуть перерізати основний логістичний шлях ЗСУ, проте українські захисники створили запасні.

Також командир підрозділу "Terra" у 3-ій окремій штурмовій бригаді Микола "Абдула" Волохов заявив, що російські окупанти стягнули в Авдіївку елітні війська, зведені елітні підрозділи і зосередили там дуже значну кількість піхоти.

ЗСУ
росіяни
ISW
Авдіївка
війна в Україні

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