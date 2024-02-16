В ISW объяснили, почему Россия не способна провести окружение Сил обороны

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Наступательная операция захватчиков в Авдеевке свидетельствует о том, что Россия не способна провести успешный захват или окружение Сил обороны не только на этом направлении, но и по всей Украине. Россияне будут продвигаться путем незначительных тактических достижений, а не с помощью широких маневров.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Почему Россия не способна провести окружение Сил обороны

Аналитики напомнили, что россияне сначала попытались оперативно окружить украинских военных в Авдеевке в начале локализованного наступления в октябре 2023 года, но постепенно перешли к бою через населенный пункт после того, как не смогли выполнить быстрый маневр, необходимый для захвата или окружения города.

"Оперативное окружение — это маневр, при котором наступающие силы полностью окружают и затем уничтожают группировку сил противника. Вместо этого оперативный захват — маневр, при котором атакующие силы имеют целью избежать основных оборонных сооружений противника, чтобы захватить объекты позади этих оборонительных сооружений, что позволяет атакующим силам уничтожить защитников на их текущих позициях", — объясняют в ISW.

Однако российские войска не достигли ни того, ни другого в Авдеевке и неоднократно не смогли провести операции по захвату или окружению украинских сил во время полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска совершили поворотное движение в Авдеевке, как они сделали во время захвата Бахмута весной 2023 года, когда российские войска лишь пытались избежать основных оборонных позиций Украины, чтобы способствовать тактическим достижениям, но не стремились к более широкому уничтожению украинских войск.

"Неоднократная неспособность России осуществить успешное окружение на оперативном уровне свидетельствует о том, что российская армия, скорее всего, будет продолжать действовать путем постепенного незначительного тактического продвижения вместо более широких маневров, которые могут привести к более быстрому продвижению или уничтожению крупных групп украинских сил", — говорят аналитики.

Напомним, 15 февраля пресс-служба ОШБр заявила, что ситуация в Авдеевке сейчас критическая и бригада усилила оборону города.

Отметим, что в последние дни в Авдеевке продолжаются уличные бои. Оккупанты хотят перерезать основной логистический путь ВСУ, однако украинские защитники создали запасные.

Также командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай "Абдула" Волохов заявил, что российские оккупанты стянули в Авдеевку элитные войска, возведены элитные подразделения и сосредоточили там очень значительное количество пехоты.