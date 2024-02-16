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Скрізь руїни — з'явилися нові фото Авдіївки

16 лютого 2024 06:36
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Як Авдіївка виглядає зараз - фото
Авдіївка зараз. Фото: Astraia Intel
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Опубліковано нові фото Авдіївки, що на Донеччині. За місто наразі точаться жорсткі бої між ЗСУ та російськими окупантами.

Світлини оприлюднені у соцмережі Х в аккаунті Astraia Intel.

Скрізь руїни — з'явилися нові фото Авдіївки - фото 1
Авдіївка зараз. Фото: Astraia Intel

Як Авдіївка виглядає зараз

"Авдіївка, більше території відійшло ворогу. Він пішов далі вглиб української території для її остаточного знищення. Українські сили все ще в місті і, здається, є плани провести 9 квартал. Коксохімічний завод непорушно стоїть", — йдеться в повідомленні.

Скрізь руїни — з'явилися нові фото Авдіївки - фото 2
Авдіївка зараз. Фото: Astraia Intel

На фото видно, що від міста нічого не залишилося. Скрізь руїни, розвалені будинки.

Крім того, у небі стоїть довжелезний стовп чорного диму.

Скрізь руїни — з'явилися нові фото Авдіївки - фото 3
Авдіївка зараз. Фото: Astraia Intel

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про ситуацію навколо Авдіївки на Донеччині станом на 15 лютого. За його словами, Сили оборони України продовжують захищати місто від російських окупантів та стримують просування противника. В межах міста тривають запеклі бої.

Також ми писали, що пресслужба 3 ОШБр заявила, що ситуація в Авдіївці зараз є критичною. Оборону міста посилила штурмова бригада.

У ці дні в Авдіївці тривають вуличні бої. Окупанти хочуть перерізати основний логістичний шлях ЗСУ, проте українські захисники створили запасні.

Командир підрозділу "Terra" у 3-ій окремій штурмовій бригаді Микола "Абдула" Волохов заявив, що російські окупанти стягнули в Авдіївку на Донеччині елітні війська, зведені елітні підрозділи і зосередили там дуже значну кількість піхоти.

Донецька область
Авдіївка
війна в Україні

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