Український військовий розповів, як ЗСУ виходили з Авдіївки

Авдіївка. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Старший солдат 110-ї бригади Віктор Біляк розповів, як разом з побратимами виходив з Авдіївки Донецької області. Тоді військовий отримав поранення.

Про це Віктор Біляк розповів для "Радіо Свобода" у вівторок, 20 лютого.

Вихід з Авдіївки

Біляк зазначив, що відхід ЗСУ можна називати дорогою смерті або дорогою життя.

За його словами, всі військові знали, якщо когось по дорозі поранить, то він там і залишиться, адже допомога — це одразу скупчення. Російські окупанти знають це та очікують.

Поранені бійці ЗСУ, які залишилися, до останнього сподівалися на евакуацію.

"Навіть коли останні групи виходили, вони такі "та йдіть, все добре, зараз по нас приїдуть", — каже Біляк.

За його словами, цього не сталося.

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

Екскерівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що місто було стратегічною ціллю для РФ. По-перше, окупанти намагаються виконати завдання Кремля, що стосується виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. По-друге, захопленням населеного пункту Росії вдасться продемонструвати хоча б якісь успіхи під час президентських виборів.

Зранку 19 лютого окупанти в смузі зони відповідальності ОСУВ "Хортиця" розстріляли двох українських військовополонених.

Також у 110-й окремій механізованій бригаді розповіли деталі відходу українських бійців із позиції "Зеніт" в Авдіївці, звинувативши російську армію щодо невиконання гарантій безпеки українським полоненим стосовно здачі в полон, евакуації поранених та подальшого обміну.

До того ж 20 лютого стало відомо, що окупанти знову розстріляли полонених українських військових. Вбивство сталося біля Роботиного Запорізької області.