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Украинский военный рассказал, как ВСУ выходили из Авдеевки

20 февраля 2024 20:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинский военный рассказал, как ВСУ выходили из Авдеевки
Авдеевка. Фото: REUTERS/Thomas Peter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Старший солдат 110-й бригады Виктор Биляк рассказал, как вместе с собратьями выходил из Авдеевки Донецкой области. Тогда военный получил ранения.

Об этом Виктор Биляк рассказал для "Радио Свобода" во вторник, 20 февраля.

Выход из Авдеевки

Беляк отметил, что отход ВСУ можно называть дорогой смерти или дорогой жизни.

По его словам, все военные знали, если кого-то по дороге ранит, он там и останется, ведь помощь — это сразу скопление. Российские оккупанты знают это и ожидают.

Оставшиеся раненые бойцы ВСУ до последнего надеялись на эвакуацию.

"Даже когда последние группы выходили, они такие "идите, все хорошо, сейчас за нами приедут", — говорит Биляк.

По его словам, этого не произошло.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что город являлся стратегической целью для РФ. Во-первых, оккупанты пытаются выполнить задачу Кремля, касающуюся выхода на административные границы Донецкой Луганской областей. Во-вторых, захватом населенного пункта России удастся продемонстрировать хотя бы какие-то успехи во время президентских выборов.

Утром 19 февраля оккупанты в полосе зоны ответственности ОСУВ "Хортица" расстреляли двух украинских военнопленных.

Также в 110-й отдельной механизированной бригаде рассказали детали ухода украинских бойцов с позиции "Зенит" в Авдеевке, обвинив российскую армию в невыполнении гарантий безопасности украинским пленникам по поводу сдачи в плен, эвакуации раненых и дальнейшего обмена.

К тому же 20 февраля стало известно, что оккупанты снова расстреляли пленных украинских военных. Убийство произошло возле Работино Запорожской области.

война
ВСУ
Украина
Донецкая область
оккупанты
Авдеевка
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