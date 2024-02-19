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В 110 бригаді звинуватили Росію у зриві домовленостей щодо виходу з Авдіївки

19 лютого 2024 21:56
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Ілля Рябінін
редактор
В 110 бригаді звинуватили Росію у зриві домовленостей щодо виходу з Авдіївки
Українські армійці в Авдіївці. Фото: 3 ОШБр
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У 110-й окремій механізованій бригаді розповіли деталі відходу українських бійців із позиції "Зеніт" в Авдіївці, звинувативши російську армію щодо невиконання гарантій безпеки українським полоненим стосовно здачі в полон, евакуації поранених та подальшого обміну.

Про це заявила пресслужба підрозділу у Facebook в понеділок, 19 лютого.

ЗСУ звинуватили Росію в зриві домовленостей

В бригаді заявили, що підрозділ відходив з Авдіївки в умовах безперервних авіаударів та артобстрілів, постійних нальотів FPV-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів.

В 110 бригаді звинуватили Росію у зриві домовленостей щодо виходу з Авдіївки
Заява пресслужби 110 ОМБр. Джерело: Facebook

Бійці додають, що через повне оточення укріпрайону "Зеніт", декількох важкопоранених та загиблих бійців не вдалося евакуювати. Тому ухвалили рішення зв’язатися з координаційним центром та організаціями, які ведуть переговори з РФ про допомогу важкопораненим беззбройним військовим. Наголосили, що діяли згідно з міжнародними правилами ведення війни та законами, які захищають військовополонених. Проте росармійці цього дотримуватися не збиралися.

"Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а надалі — обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя. Що трапилося в подальшому ми дізналися з ворожих ресурсів. На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт" родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника — загиблими. За нашими даними ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, найімовірніше, він був з приданого підрозділу. Збройні сили РФ — терористи і воєнні злочинці, які розстріляли беззбройних поранених", — заявляють бійці підрозділу.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські солдати в смузі зони відповідальності ОСУВ "Хортиця" розстріляли двох українських військовополонених. Також сьогодні ворог заявив про повний контроль над коксохімічним заводом в Авдіївці. 

Також під час боїв за місто деякі підрозділи Третьої штурмової бригади опинилися в оточенні, через що з боєм виходили з оточення. 

російські війська
ЗСУ
Україна
полонені
Авдіївка
Росія

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