Екскомандир Азову Жорін назвав основний напрямок для наступу росіян після Авдіївки

Екскомандир Азову Максим Жорін. Фото: dialog.ua

Колишній командир полку "Азов", а нині заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін наголосив, що в окупантів достатньо сил та військової техніки для проведення майбутніх наступів. Військовий вважає, що після захоплення Авдіївки, що на Донеччині, наступним напрямком для загарбників є Ласточкине.

Про це заступник командира 3-ї ОШБр повідомив у Telegram у вівторок, 20 лютого.

Росіяни планують наступним після Авдіївки захопити Ласточкине

Жорін зауважив, що російські війська добре оснащені технікою та мають достатньо солдатів для здійснення наступних наступальних операцій. Заступник командира 3-ї ОШБр переконаний, що росіяни будуть продовжувати штурмові дії. Військовий заявив, що наступним об'єктом ворога для окупації є Ласточкине. За його словами, у бригаді розуміють та усвідомлюють, що противник планує свій майбутній наступ і має усі ресурси для нього.

"Зараз Третя штурмова разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки. Інтенсивність боїв висока, але звісно не настільки жорстка, як була в місті. Основний напрямок для росіян на сьогодні — Ласточкине. Ми чітко усвідомлюємо, що в самому місті п****и мають достатньо сил для подальшого наступу", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін розповів, що після того, як противник захопив Авдіївку, ситуація в місті й на його околицях залишається напруженою.

Також ми писали про те, що у розвідці Великої Британії спрогнозували, що окупанти після захоплення Авдіївки спробують наступати на захід. Проте фахівці не впевнені, чи вистачить ворогу боєздатності.