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Екскомандир Азову Жорін назвав основний напрямок для наступу росіян після Авдіївки

20 лютого 2024 17:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Екскомандир Азову Жорін назвав основний напрямок для наступу росіян після Авдіївки
Екскомандир Азову Максим Жорін. Фото: dialog.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Колишній командир полку "Азов", а нині заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін наголосив, що в окупантів достатньо сил та військової техніки для проведення майбутніх наступів. Військовий вважає, що після захоплення Авдіївки, що на Донеччині, наступним напрямком для загарбників є Ласточкине.

Про це заступник командира 3-ї ОШБр повідомив у Telegram у вівторок, 20 лютого.

Росіяни планують наступним після Авдіївки захопити Ласточкине

Жорін зауважив, що російські війська добре оснащені технікою та мають достатньо солдатів для здійснення наступних наступальних операцій. Заступник командира 3-ї ОШБр переконаний, що росіяни будуть продовжувати штурмові дії. Військовий заявив, що наступним об'єктом ворога для окупації є Ласточкине. За його словами, у бригаді розуміють та усвідомлюють, що противник планує свій майбутній наступ і має усі ресурси для нього.

"Зараз Третя штурмова разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки. Інтенсивність боїв висока, але звісно не настільки жорстка, як була в місті. Основний напрямок для росіян на сьогодні — Ласточкине. Ми чітко усвідомлюємо, що в самому місті п****и мають достатньо сил для подальшого наступу", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису Жоріна
Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін розповів, що після того, як противник захопив Авдіївку, ситуація в місті й на його околицях залишається напруженою.

Також ми писали про те, що у розвідці Великої Британії спрогнозували, що окупанти після захоплення Авдіївки спробують наступати на захід. Проте фахівці не впевнені, чи вистачить ворогу боєздатності.

війна
Україна
Донецька область
окупанти
Авдіївка
Росія
штурмова бригада
Максим Жорін

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