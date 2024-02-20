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Окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ біля Роботиного

20 лютого 2024 15:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ біля Роботиного
Полонені бійці ЗСУ та російські окупанти. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти знову розстріляли полонених українських військових. Вбивство сталося біля Роботиного Запорізької області.

Про це повідомив DeepState у Telegram у вівторок, 20 лютого.

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Розстріл полонених бійців ЗСУ

За даними суміжних підрозділів, 18 лютого окупанти наступали на Роботине з півдня і захопили частину великого опорного пункту. Там залишалося троє військових Третьої БрОП "Спартан".

"Противник вчергове нехтуючи правилами і звичаями війни, взявши в полон розстріляв наших бійців", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 19 лютого окупанти в смузі зони відповідальності ОСУВ "Хортиця" розстріляли двох українських військовополонених

Також у 110-й окремій механізованій бригаді розповіли деталі відходу українських бійців із позиції "Зеніт" в Авдіївці, звинувативши російську армію щодо невиконання гарантій безпеки українським полоненим стосовно здачі в полон, евакуації поранених та подальшого обміну.

війна
ЗСУ
українці
вбивство
Запорізька область
окупанти
полонені

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