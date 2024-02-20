Окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ біля Роботиного
Російські окупанти знову розстріляли полонених українських військових. Вбивство сталося біля Роботиного Запорізької області.
Про це повідомив DeepState у Telegram у вівторок, 20 лютого.
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Розстріл полонених бійців ЗСУ
За даними суміжних підрозділів, 18 лютого окупанти наступали на Роботине з півдня і захопили частину великого опорного пункту. Там залишалося троє військових Третьої БрОП "Спартан".
"Противник вчергове нехтуючи правилами і звичаями війни, взявши в полон розстріляв наших бійців", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 19 лютого окупанти в смузі зони відповідальності ОСУВ "Хортиця" розстріляли двох українських військовополонених.
Також у 110-й окремій механізованій бригаді розповіли деталі відходу українських бійців із позиції "Зеніт" в Авдіївці, звинувативши російську армію щодо невиконання гарантій безпеки українським полоненим стосовно здачі в полон, евакуації поранених та подальшого обміну.
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