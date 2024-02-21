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У Генштабі розповіли, що зараз відбувається на Авдіївському напрямку

21 лютого 2024 08:06
оновлено: 08:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Генштабі розповіли, що зараз відбувається на Авдіївському напрямку
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Розпочався 727 день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень із загарбниками.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні в середу, 21 лютого.

Російські удари по Україні

Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

ЗСУ
Український танк у полі. Фото: Генштаб

Удари ЗСУ по ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу паливно-мастильних матеріалів та 12 артилерійських засобах противника.

ЗСУ
Українські воїни біля кулемета. Фото: Генштаб

Ситуація на фронтах

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник 8 разів атакував наші підрозділи поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника біля Іванівського Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українським захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Невельське Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. 

Українські воїни продовжують боронитися на Авдіївському напрямку, — зведення Генштабу ЗСУ - фото 3
Український воїн. Фото: Генштаб

Втрати російських окупантів

За минулу добу росіяни втратили щонайменше 1130 бійців. Також українські воїни знищили 13 ворожих танків та 70 броньованих машин.

  • особового складу — близько 406 080 (+1 130) осіб;
  • танків — 6 516 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин — 12 338 (+70) од.;
  • артилерійських систем — 9 826 (+53) од;
  • РСЗВ — 992 (+4) од.;
  • засоби ППО — 678 (+3) од.;
  • літаків — 338 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 325 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 560 (+39);
  • крилаті ракети — 1 903 (+1);
  • кораблі /катери — 25 (+0) од.;
  • підводні човни — 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12 861 (+56) од.;
  • спеціальна техніка — 1 558 (+7).
втрати
Втрати окупантів. Фото: Генштаб

Раніше ми повідомляли, що Безугла заявила, що генерали погано спланували й проконтролювали побудову оборонних укріплень на фронті. За її словами, українські військові відходили не на підготовлені рубежі, а за укріплення.

Генштаб ЗСУ відзначив бойову ефективність самохідної артилерійської установки "Богдана". Там наголошують, що українські військові постійно покращують техніку. 

війна
ЗСУ
Україна
обстріли
окупанти

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