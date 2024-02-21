У Генштабі розповіли, що зараз відбувається на Авдіївському напрямку
Розпочався 727 день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень із загарбниками.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні в середу, 21 лютого.
Російські удари по Україні
Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Удари ЗСУ по ворогу
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу паливно-мастильних матеріалів та 12 артилерійських засобах противника.
Ситуація на фронтах
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку противник 8 разів атакував наші підрозділи поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника біля Іванівського Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українським захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Невельське Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ.
Втрати російських окупантів
За минулу добу росіяни втратили щонайменше 1130 бійців. Також українські воїни знищили 13 ворожих танків та 70 броньованих машин.
- особового складу — близько 406 080 (+1 130) осіб;
- танків — 6 516 (+13) од.;
- бойових броньованих машин — 12 338 (+70) од.;
- артилерійських систем — 9 826 (+53) од;
- РСЗВ — 992 (+4) од.;
- засоби ППО — 678 (+3) од.;
- літаків — 338 (+0) од.;
- гелікоптерів — 325 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 560 (+39);
- крилаті ракети — 1 903 (+1);
- кораблі /катери — 25 (+0) од.;
- підводні човни — 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12 861 (+56) од.;
- спеціальна техніка — 1 558 (+7).
Раніше ми повідомляли, що Безугла заявила, що генерали погано спланували й проконтролювали побудову оборонних укріплень на фронті. За її словами, українські військові відходили не на підготовлені рубежі, а за укріплення.
Генштаб ЗСУ відзначив бойову ефективність самохідної артилерійської установки "Богдана". Там наголошують, що українські військові постійно покращують техніку.
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