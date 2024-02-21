Украинские воины продолжают защищаться на Авдеевском направлении, — сводка Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб

Начался 727-й день полномасштабной войны России против Украины. За прошедшие сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений с захватчиками.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Российские удары по Украине

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 125 авиационных ударов, совершил 124 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены и погибли среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Украинский танк в поле. Фото: Генштаб

Удары ВСУ по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 5 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу горюче-смазочных материалов и 12 артиллерийским средствам противника.

Украинские воины у пулемета. Фото: Генштаб

Ситуация на фронтах

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг предпринял 2 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 8 раз атаковал наши подразделения вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника возле Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинским защитниками отражено 13 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Невельское Донецкой области.

В зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

Украинский воин. Фото: Генштаб

Потери российских окупантов

За минувшие сутки россияне потеряли не менее 1130 бойцов. Также украинские воины уничтожили 13 вражеских танков и 70 бронированных машин.

личного состава — около 406080 (+1130) человек;

танков — 6516 (+13) ед;

боевых бронированных машин — 12338 (+70) ед;

артиллерийских систем — 9826 (+53) ед;

РСЗО — 992 (+4) ед;

средства ПВО — 678 (+3) ед;

самолетов — 338 (+0) ед;

вертолетов — 325 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7560 (+39);

крылатые ракеты — 1903 (+1);

корабли /катера — 25 (+0) ед;

подводные лодки — 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 12861 (+56) ед;

специальная техника — 1558 (+7).

Потери окупантов. Фото: Генштаб

Ранее мы сообщали, что Безугла заявила, что генералы плохо спланировали и проконтролировали строительство оборонных укреплений на фронте. По ее словам, украинские военные отходили не на подготовленные рубежи, а за укрепление.

Генштаб ВСУ отметил боевую эффективность самоходной артиллерийской установки "Богдана". Там подчеркивают, что украинские военные постоянно улучшают технику.