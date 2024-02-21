Украинские воины продолжают защищаться на Авдеевском направлении, — сводка Генштаба ВСУ
Начался 727-й день полномасштабной войны России против Украины. За прошедшие сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений с захватчиками.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Российские удары по Украине
За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 125 авиационных ударов, совершил 124 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены и погибли среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.
Удары ВСУ по врагу
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 5 зенитно-ракетных комплексах противника.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу горюче-смазочных материалов и 12 артиллерийским средствам противника.
Ситуация на фронтах
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг предпринял 2 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении противник 8 раз атаковал наши подразделения вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Выемки Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника возле Ивановского Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинским защитниками отражено 13 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Невельское Донецкой области.
В зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.
Потери российских окупантов
За минувшие сутки россияне потеряли не менее 1130 бойцов. Также украинские воины уничтожили 13 вражеских танков и 70 бронированных машин.
- личного состава — около 406080 (+1130) человек;
- танков — 6516 (+13) ед;
- боевых бронированных машин — 12338 (+70) ед;
- артиллерийских систем — 9826 (+53) ед;
- РСЗО — 992 (+4) ед;
- средства ПВО — 678 (+3) ед;
- самолетов — 338 (+0) ед;
- вертолетов — 325 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 7560 (+39);
- крылатые ракеты — 1903 (+1);
- корабли /катера — 25 (+0) ед;
- подводные лодки — 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 12861 (+56) ед;
- специальная техника — 1558 (+7).
Ранее мы сообщали, что Безугла заявила, что генералы плохо спланировали и проконтролировали строительство оборонных укреплений на фронте. По ее словам, украинские военные отходили не на подготовленные рубежи, а за укрепление.
Генштаб ВСУ отметил боевую эффективность самоходной артиллерийской установки "Богдана". Там подчеркивают, что украинские военные постоянно улучшают технику.
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