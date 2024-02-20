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У Генштабі розповіли, на якому напрямку окупанти атакують найбільше

20 лютого 2024 08:25
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У Генштабі розповіли, на якому напрямку окупанти атакують найбільше
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov
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На фронті за попередню добу відбулося 81 бойове зіткнення. Найбільше окупанти намагались вести наступальні дії на Мар'їнському напрямку, там наші захисники відбили 21 ворожу атаку. 

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ у понеділок, 20 лютого. 

Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області. Крім того, росіяни завдали авіаудари по населених пунктах Харківської області, таким як Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ.

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, шість разів атакував наші підрозділи в районах Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих атак в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо відбили дев'ять атак ворога біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де відбито найбільше атак за попередню добу — 21. 

На Новопавлівському напрямку противник один раз намагався здійснити наступ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив п'ять безуспішних штурмів.

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Скриншот допису Генштабу

Втрати російської армії станом на 20 лютого

Лише за останню добу російські окупанти втратили 1 230 осіб, 36 бойових броньованих машин, п'ять танків та не тільки. Загалом, втрати загарбницької армії з початку повномасштабної війни такі:

  • особового складу — близько 404 950 (+1 230) осіб;
  • танків — 6 503 (+5)  одиниці;
  • бойових броньованих машин — 12 268 (+36) одиниць;
  • артилерійських систем — 9 773 (+40) одиниці;
  • РСЗВ — 988 (+2) одиниць;
  • засоби ППО — 675 (+1) одиниць;
  • літаків — 337 (+2) одиниць;
  • гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 521 (+61) одиниця;
  • крилатих ракет — 1 902 (+3) одиниці;
  • кораблів /катерів — 25 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12 805 (+38) одиниць;
  • спеціальної техніки — 1 551 (+6) одиниця.
втрати окупантів 20 лютого
Втрати окупантів на 20 лютого. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 17 лютого на Запорізькому напрямку росіяни розпочали наступ, проте невдалий. Там їх розгромили Сили оборони України, і ворог був змушений відійти на попередні позиції.

Крім того,  аналітики ISW кажуть, що темп російського просування під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення міста. Військам агресора доведеться взяти оперативну паузу або ж перекинути підкріплення у цей район з інших ділянок фронту.

ЗСУ
росіяни
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні

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