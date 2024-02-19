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У Генштабі розповіли про ситуацію на напрямках фронту — що відбувається поблизу Авдіївки

19 лютого 2024 07:20
оновлено: 08:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Генштабі розповіли про ситуацію на напрямках фронту — що відбувається поблизу Авдіївки
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Розпочався 726 день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень з ворогом.

Про це повідомила пресслужба Генштабу в понеділок, 19 лютого.

Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку росіяни два рази намагалися атакувати позиції українських військ в районі Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили п'ять атак РФ біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського  Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області.

За підтримки авіації загарбники 18 разів намагалися прорвати оборону військ України. 

На Запорізькому напрямку ворог 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції українських військ в районі Роботиного.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів ворожих військ.

Не зважаючи на значні втрати, РФ не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби росіяни здійснили 16 безуспішних штурмів.

Удари ЗСУ по окупантах

Наші воїни активними діями завдають ворожим військам втрати у живій силі й техніці та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ вдарили по одному району зосередження особового складу, трьох пунктах управління та двох складах боєприпасів противника.

Також на східному напрямку наша ППО знищила винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БпЛА "Орлан-10".

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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

Втрати Росії у війні

  • особового складу — близько 403720 (+1290) осіб;
  • танків — 6498 (+11) од;
  • бойових броньованих машин — 12232 (+34) од;
  • артилерійських систем — 9733 (+24) од;
  • РСЗВ — 986 (+2) од;
  • засоби ППО — 674 (+0) од;
  • літаків — 336 (+1) од;
  • гелікоптерів — 325 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7460 (+11);
  • крилатих ракет — 1898 (+0);
  • кораблів /катерів — 25 (+0) од;
  • підводних човнів — 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12767 (+31) од;
  • спеціальної техніки — 1545 (+5).
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Втрати РФ. Фото: Генштаб

Нагадаємо, загальні втрати російських військових під час взяття Авдіївки становили 47 тис. особового складу, з яких 17 тис. — загиблі.

Крім того, 17 лютого на Запорізькому напрямку росіяни розпочали наступ. Там їх розгромили Сили оборони України, ворог відійшов на попередні позиції.

ЗСУ
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Генштаб ЗСУ
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