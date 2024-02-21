Постійно покращується — у Генштабі розповіли про бойову ефективність "Богдани"

Самохідна артилерійська установка "Богдана". Фото: t.me/generalstaff_ua

Генеральний штаб Збройних сил України відзначив бойову ефективність самохідної артилерійської установки "Богдана". Там наголошують, що українські військові постійно покращують техніку.

Про це Генштаб ЗСУ написав у Telegram у вівторок, 20 лютого.

Як військові покращують САУ "Богдана"

"Попри постійні обстріли російського агресора, українські виробники не лише налагодили серійний випуск дуже необхідних війську 155-мм САУ 2С22 "Богдана", але й продовжують постійно їх покращувати", — зазначили військові.

Самохідна артилерійська установка "Богдана". Фото: t.me/generalstaff_ua

Самохідна артилерійська установка "Богдана". Фото: t.me/generalstaff_ua

За відгуками артилеристів, конструкція "Богдана" регулярно модифікується, щоб не лише підвищити бойову ефективність, а й покращити комфорт і зручність для екіпажу. Артилеристи стверджують, що "Богдана" 2022 року і нові машини мають значні відмінності.

Самохідна артилерійська установка "Богдана". Фото: t.me/generalstaff_ua

Самохідна артилерійська установка "Богдана". Фото: t.me/generalstaff_ua

Крім того, САУ відзначилася й у бойовій ефективності, б'ючи чи не з першого пострілу точно в ціль.

"На старій радянській "Мста-Б" на розігрів ствола та пристрілку ми витрачали зазвичай два постріли, і лише третій йшов в ціль. Це за умови, якщо старі радянські снаряди не підведуть, то з "Богдани" нам, як правило, треба лише перший снаряд на прогрів ствола, другий і подальші вже летять точно в ціль", — каже командир батареї.

Самохідна артилерійська установка "Богдана". Фото: t.me/generalstaff_ua

Самохідна артилерійська установка "Богдана". Фото: t.me/generalstaff_ua

Що відомо про САУ "Богдана"

2С22 "Богдана" є українською колісною 155-мм самохідною артилерійською установкою, робота над проєктуванням якої розпочалася щонайменше з 2018 року. Вона стала першою українською САУ, що була адаптована під калібр 155 мм за стандартами НАТО.

2022 року САУ випробували під час битви за окупований на той час росіянами острів Зміїний. А 2023 року "Богдану" офіційно ввели на озброєння Збройних сил України.

Самохідна артилерійська установка "Богдана". Фото: t.me/generalstaff_ua

Військова техніка в умілих руках ЗСУ

Нагадаємо, що українські захисники вправно нищать ворога не лише з допомогою вітчизняної зброї, а партнерів. Так, мережею ширились кадри роботи бійців за допомогою британського зенітного ракетного комплексу Supacat HMT в Україні. Це відео дуже унікальне, адже останні кадри з роботою цієї техніки публікували ще в жовтні 2023 року в дії проти "шахедів".

Також ми писали, що воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили два ворожі "Гради" на Південному напрямку фронту за допомогою HIMARS.