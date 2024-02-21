Бачила на власні очі — Безугла розкритикувала підготовку оборони генералами на фронті

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Мар'яна Безугла / lb.ua

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що генерали погано спланували й проконтролювали побудову оборонних укріплень на фронті. За її словами, українські військові відходили не на підготовлені рубежі, а за укріплення.

Про це Мар'яна Безугла написала в Telegram у вівторок, 20 лютого.

Безугла про оборону на передовій

"Так, ні в Сєвєродонецьку, ні в Лисичанську, ні в Авдіївці не було майже укріплень. Генерали не спланували і не проконтролювали. У звітах інакше, звісно", — зазначила нардепка.

Східний Бахмут, 31 грудня 2022рік. Колаж Мар'яни Безуглої

За її словами, особлива увага в оборонних укріпленнях спостерігалася переважно в Бахмуті Донецької області, однак і там були свої промахи — бійці "ставали за укріпленнями, а не на підготовлених рубежах".

Безугла наголосила, що бачила все на власні очі й була дуже здивована, коли ніхто, крім неї, не був на східному березі Бахмута, де тривали запеклі бої.

"Це все бачила на власні очі, а от в памʼяті закарбувалась трагікомічна ситуація, коли за столом з паперовою картою в батальйоні однієї з новеньких бригад, недосвідчених, яку ГШ ЗСУ чомусь визначив обороняти східний берег Бахмута (!), де вже прорвалися росіяни, я виявилась єдиною з присутніх (а це були штабісти батальйону, комбриг (!) і генерал, який відповідав за оборону міста), яка побувала на східному березі у солдатів в смузі відповідальності цієї бригади", — розповіла вона.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Мар'яни Безуглої

Нагадаємо, що Безугла нещодавно висловилась щодо кадрових змін у військовому командуванні. За її словами, "революції не трапилось, але "паркетних" поприбирали".

Як відомо, нардепка відзначилася своїми різкими висловлюваннями щодо колишнього Головнокомандувача Валерія Залужного. Безугла звинувачувала генерала в тому, що він "не має плану війни", та вимагала його звільнення.