В Запорожье возросло количество пострадавших в результате утреннего обстрела
В Запорожье выросло количество пострадавших в результате утреннего обстрела. Известно, что российские оккупанты ранили четырех человек.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram в четверг, 15 февраля.
Обстрел Запорожья
"Обстрелу подвергся инфраструктурный объект. По предварительным данным, пострадали четыре человека", — рассказал Куртев.
По его словам, повреждения также получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли.
Куртев добавил, что на местах уже работают соответствующие службы.
Напомним, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.
Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.
Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.
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