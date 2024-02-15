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В Запорожье возросло количество пострадавших в результате утреннего обстрела

15 февраля 2024 09:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Запорожье возросло количество пострадавших в результате утреннего обстрела
Последствия обстрела Запорожья. Фото: t.me/kurtievofficial
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Запорожье выросло количество пострадавших в результате утреннего обстрела. Известно, что российские оккупанты ранили четырех человек.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram в четверг, 15 февраля.

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"Обстрелу подвергся инфраструктурный объект. По предварительным данным, пострадали четыре человека", — рассказал Куртев.

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Последствия обстрела Запорожья. Фото: t.me/kurtievofficial

По его словам, повреждения также получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли.

Куртев добавил, что на местах уже работают соответствующие службы.

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Пост Хмельницкой ОВА. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.

Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.

война
украинцы
Запорожье
обстрелы
ранение

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