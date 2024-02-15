Ранкова атака РФ на Україну — на Хмельниччині є руйнування цивільних об’єктів

Рятувальник ліквідовує пожежу в Хмельницькій області. Архівне фото: ДСНС

Російські окупанти атакували Хмельницьку область у четвер, 15 лютого. Під ударом опинилися цивільні об'єкти.

Про це повідомила Хмельницька ОВА.

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"Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали зберігати інформаційну тишу, допоки працюють відповідні служби.

Допис Хмельницької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждала одна людина.

Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

Під ударом ворога опинилася й Полтавська область. Загарбники обстріляли складське приміщення у Миргородському районі, а у Дніпропетровській області — об'єкти цивільної інфраструктури.