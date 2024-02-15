Ранкова атака РФ на Україну — на Хмельниччині є руйнування цивільних об’єктів
Російські окупанти атакували Хмельницьку область у четвер, 15 лютого. Під ударом опинилися цивільні об'єкти.
Про це повідомила Хмельницька ОВА.
Обстріл Хмельницької області
"Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила", — йдеться у повідомленні.
Людей закликали зберігати інформаційну тишу, допоки працюють відповідні служби.
Нагадаємо, окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждала одна людина.
Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.
Під ударом ворога опинилася й Полтавська область. Загарбники обстріляли складське приміщення у Миргородському районі, а у Дніпропетровській області — об'єкти цивільної інфраструктури.
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