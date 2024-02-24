У Дніпрі завершили рятувальні роботи внаслідок удару по багатоповерхівці

Пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу у Дніпрі. Фото: ДСНС

Рятувальники у Дніпрі 24 лютого завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в багатоповерхівку 23 лютого. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще сім отримали поранення.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій в Україні.

У Дніпрі завершили розбір завалів

Сьогодні о 08:00 у Дніпрі завершили розбір завалів на місці влучання в дев'ятиповерхівку.

Пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу у Дніпрі. Фото: ДСНС

"Внаслідок ворожого удару загинув чоловік і жінка. Надзвичайники дістали тіла людей з-під завалів", — йдеться у повідомленні.

Крім того, поранення отримали семеро людей, двоє з них госпіталізували до лікарні.

Скриншот допису ДСНС в Telegram

Нагадаємо, 23 лютого російський БпЛА влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок удару зруйновано два останні поверхи будинку.

Спершу рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка з-під завалів у пошкодженій багатоповерхівці. Незадовго виявили ще й тіло жінки. Загалом кількість постраждалих сягнула восьми осіб, семеро з них перебувають у лікарні.