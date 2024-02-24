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У Дніпрі завершили рятувальні роботи внаслідок удару по багатоповерхівці

24 лютого 2024 11:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Дніпрі завершили рятувальні роботи внаслідок удару по багатоповерхівці
Пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу у Дніпрі. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Рятувальники у Дніпрі 24 лютого завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в багатоповерхівку 23 лютого. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще сім отримали поранення.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій в Україні

У Дніпрі завершили розбір завалів

Сьогодні о 08:00 у Дніпрі завершили розбір завалів на місці влучання в дев'ятиповерхівку. 

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Пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу у Дніпрі. Фото: ДСНС

"Внаслідок ворожого удару загинув чоловік і жінка. Надзвичайники дістали тіла людей з-під завалів", — йдеться у повідомленні.

Крім того, поранення отримали семеро людей, двоє з них госпіталізували до лікарні.

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Скриншот допису ДСНС в Telegram

Нагадаємо, 23 лютого російський БпЛА влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок удару зруйновано два останні поверхи будинку. 

Спершу рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка з-під завалів у пошкодженій багатоповерхівці. Незадовго виявили ще й тіло жінки.  Загалом кількість постраждалих сягнула восьми осіб, семеро з них перебувають у лікарні.

ДСНС
Дніпро
обстріли
дрони
будинок
війна в Україні

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