Окупанти влучили по багатоповерхівці у Дніпрі — четверо постраждалих

Працівники ДСНС рятують постраждалих внаслідок обстрілу РФ. Ілюстративне фото: Reuters

Російські загарбники атакували Дніпропетровську область "шахедами" в ніч проти п'ятниці, 23 лютого. Внаслідок обстрілу четверо постраждалих.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наслідки удару РФ по Дніпру 23 лютого

"Є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі. Попередньо відомо про 4 постраждалих. Під завалами — люди. Пошукова операція триває", — зазначив глава ОВА.

Він закликав "не допомагати ворогу, не публікувати та не обговорювати у мережах зайвого".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Нагадаємо, що в Дніпрі близько 01:15 23 лютого лунали вибухи. ЗМІ повідомили про заграву від пожежі в одному з районів міста. Перед цим моніторингові канали попереджали про політ безпілотників в бік Дніпра та області.

Також ми повідомляли, що російські окупанти атакували Одеську область, внаслідок чого є загиблий. Сили оборони показали наслідки обстрілу РФ.