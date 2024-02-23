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Окупанти влучили по багатоповерхівці у Дніпрі — четверо постраждалих

23 лютого 2024 02:48
оновлено: 03:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Окупанти влучили по багатоповерхівці у Дніпрі — четверо постраждалих
Працівники ДСНС рятують постраждалих внаслідок обстрілу РФ. Ілюстративне фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники атакували Дніпропетровську область "шахедами" в ніч проти п'ятниці, 23 лютого. Внаслідок обстрілу четверо постраждалих.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наслідки удару РФ по Дніпру 23 лютого 

"Є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі. Попередньо відомо про 4 постраждалих. Під завалами — люди. Пошукова операція триває", — зазначив глава ОВА.

Він закликав "не допомагати ворогу, не публікувати та не обговорювати у мережах зайвого".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Нагадаємо, що в Дніпрі близько 01:15 23 лютого лунали вибухи. ЗМІ повідомили про заграву від пожежі в одному з районів міста. Перед цим моніторингові канали попереджали про політ безпілотників в бік Дніпра та області. 

Також ми повідомляли, що російські окупанти атакували Одеську область, внаслідок чого є загиблий. Сили оборони показали наслідки обстрілу РФ.

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