Окупанти влучили по багатоповерхівці у Дніпрі — четверо постраждалих
Російські загарбники атакували Дніпропетровську область "шахедами" в ніч проти п'ятниці, 23 лютого. Внаслідок обстрілу четверо постраждалих.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наслідки удару РФ по Дніпру 23 лютого
"Є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі. Попередньо відомо про 4 постраждалих. Під завалами — люди. Пошукова операція триває", — зазначив глава ОВА.
Він закликав "не допомагати ворогу, не публікувати та не обговорювати у мережах зайвого".
Нагадаємо, що в Дніпрі близько 01:15 23 лютого лунали вибухи. ЗМІ повідомили про заграву від пожежі в одному з районів міста. Перед цим моніторингові канали попереджали про політ безпілотників в бік Дніпра та області.
Також ми повідомляли, що російські окупанти атакували Одеську область, внаслідок чого є загиблий. Сили оборони показали наслідки обстрілу РФ.
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