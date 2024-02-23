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Атака "шахедів" на Дніпро — рятувальники виявили під завалами ще одну загиблу людину

23 лютого 2024 21:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Атака "шахедів" на Дніпро — рятувальники виявили під завалами ще одну загиблу людину
Рятувальник біля завалів багатоповерхівки у Дніпрі. Фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни завдали масованого удару по Дніпру в ніч проти п'ятниці, 23 лютого. Внаслідок обстрілу в місті повністю зруйновано декілька квартир у багатоповерхівці, житлові будинки та підприємства. Кількість загиблих зросла, рятувальники виявили під завалами тіло ще однієї людини.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у п'ятницю, 23 лютого.

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Майже доба минула після чергового обстрілу росіян міста Дніпра, а рятувальники досі розбирають завали багатоповерхівки, куди влучили безпілотники РФ. Окупанти здійснили пуск дронів типу Shahed та зруйнували житлову забудову населеного пункту.

Багатоповерхівка в Дніпрі, куди влучив дрон
Багатоповерхівка в Дніпрі, куди влучив дрон. Фото: ДСНС

Стало відомо, що співробітники ДСНС між 8 та 9 поверхом виявили тіло ще однієї загиблої жінки. Кількість загиблих зросла до двох осіб.

"Під час пошуково-рятувальних робіт між 8 та 9 поверхом рятувальники виявили тіло жінки. Кількість загиблих внаслідок нічної ворожої атаки зросла до 2. Надзвичайники продовжують розбирати завали", — йдеться в повідомленні.

Рятувальник ДСНС
Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС
Рятувальники ДСНС
Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС
Скриншот допису МВС
Скриншот допису МВС

Раніше рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка з-під завалів у пошкодженій "шахедом" багатоповерхівці Дніпра. Загалом кількість постраждалих сягнула восьми осіб, семеро з них перебувають у лікарні.

Нагадаємо, в Дніпрі близько 01:15 23 лютого пролунали вибухи, внаслідок чого в одному з районів міста спалахнула пожежа. 

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