В Днепре завершили спасательные работы в результате удара по многоэтажке

Поисково-спасательные работы на месте обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС

Спасатели в Днепре 24 февраля завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в многоэтажку 23 февраля. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще семь получили ранения.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в Украине.

В Днепре завершили разбор завалов

Сегодня в 08:00 в Днепре завершили разбор завалов на месте попадания в девятиэтажку.

Поисково-спасательные работы на месте обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС

"В результате вражеского удара погиб мужчина и женщина. Чрезвычайники извлекли тела людей из-под завалов", — говорится в сообщении.

Кроме того, ранения получили семь человек, двое из них госпитализировали в больницу.

Скриншот сообщения ГСЧС в Telegram

Напомним, 23 февраля российский БпЛА попал в девятиэтажный жилой дом в Днепре. В результате удара разрушены два последних этажа дома.

Сначала спасатели деблокировали тело погибшего из-под завалов в поврежденной многоэтажке. Незадолго обнаружили еще и тело женщины. В общей сложности количество пострадавших достигло восьми человек, семеро из них находятся в больнице.