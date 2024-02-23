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Удар "шахеда" по багатоповерхівці у Дніпрі — під завалами виявили тіло чоловіка

23 лютого 2024 17:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Удар "шахеда" по багатоповерхівці у Дніпрі — під завалами виявили тіло чоловіка
Рятувальник ДСНС проводить деблокаду завалів пошкодженої багатоповерхівки. Фото: Telegram Сергія Лисака
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка з-під завалів у пошкодженій "шахедом" багатоповерхівці міста. Пошук жінки, яка перебувала з ним у квартирі в момент влучання дрона, продовжується.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у п'ятницю, 23 лютого.

Внаслідок нальоту "шахедів" на Дніпро є загиблий

В пошкодженій "шахедами" багатоповерхівці Дніпра знайшли тіло загиблого - фото 1
Рятувальники та поліцейський з деблокованим тілом. Джерело: Telegram Сергія Лисака

"Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі. Щирі співчуття близьким", — зазначив Лисак.

В пошкодженій "шахедами" багатоповерхівці Дніпра знайшли тіло загиблого - фото 2
Масштаби руйнації багатоповерхівки у Дніпрі. Джерело: Telegram Сергія Лисака

Також він додав, що пошуки жінки, яка могла також бути вдома під час удару, продовжуються. 

В пошкодженій "шахедами" багатоповерхівці Дніпра знайшли тіло загиблого - фото 3
Допис Лисака. Джерело: Telegram Сергія Лисака

Нагадаємо, в Дніпрі близько 01:15 23 лютого пролунали вибухи, внаслідок чого в одному з районів міста спалахнула пожежа. Повідомлялося про вісьмох постраждалих. 

Крім того, ворог вночі атакував Одесу. Внаслідок обстрілу загинуло троє людей.

вибух
Дніпро
Україна
дрон Шахід-136
війна в Україні

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