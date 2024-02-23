Удар "шахеда" по багатоповерхівці у Дніпрі — під завалами виявили тіло чоловіка

Рятувальник ДСНС проводить деблокаду завалів пошкодженої багатоповерхівки. Фото: Telegram Сергія Лисака

Рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка з-під завалів у пошкодженій "шахедом" багатоповерхівці міста. Пошук жінки, яка перебувала з ним у квартирі в момент влучання дрона, продовжується.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у п'ятницю, 23 лютого.

Внаслідок нальоту "шахедів" на Дніпро є загиблий

Рятувальники та поліцейський з деблокованим тілом. Джерело: Telegram Сергія Лисака

"Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі. Щирі співчуття близьким", — зазначив Лисак.

Масштаби руйнації багатоповерхівки у Дніпрі. Джерело: Telegram Сергія Лисака

Також він додав, що пошуки жінки, яка могла також бути вдома під час удару, продовжуються.

Допис Лисака. Джерело: Telegram Сергія Лисака

Нагадаємо, в Дніпрі близько 01:15 23 лютого пролунали вибухи, внаслідок чого в одному з районів міста спалахнула пожежа. Повідомлялося про вісьмох постраждалих.

Крім того, ворог вночі атакував Одесу. Внаслідок обстрілу загинуло троє людей.