Удар "шахеда" по багатоповерхівці у Дніпрі — під завалами виявили тіло чоловіка
Рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка з-під завалів у пошкодженій "шахедом" багатоповерхівці міста. Пошук жінки, яка перебувала з ним у квартирі в момент влучання дрона, продовжується.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у п'ятницю, 23 лютого.
Внаслідок нальоту "шахедів" на Дніпро є загиблий
"Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі. Щирі співчуття близьким", — зазначив Лисак.
Також він додав, що пошуки жінки, яка могла також бути вдома під час удару, продовжуються.
Нагадаємо, в Дніпрі близько 01:15 23 лютого пролунали вибухи, внаслідок чого в одному з районів міста спалахнула пожежа. Повідомлялося про вісьмох постраждалих.
Крім того, ворог вночі атакував Одесу. Внаслідок обстрілу загинуло троє людей.
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