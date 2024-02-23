Кількість постраждалих внаслідок удару по Дніпрі зросла до восьми
Кількість людей, які постраждали через російський удар по багатоповерхівці в Дніпрі в п'ятницю, 23 лютого, збільшилась до восьми. Семеро з ним перебувають у лікарні.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Наслідки удару РФ по Дніпру 23 лютого
"Наразі відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. З них семеро — госпіталізовані", — розповів Лисак.
Він додав, що аварійно-рятувальні роботи продовжуються.
Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками 23 лютого. Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка, під завалами перебувають люди.
Також ми повідомляли, що моніторингові канали повідомляли про вибухи в Дніпрі близько 01:15 23 лютого. За інформацією соцмереж, виднілася заграва від пожежі в одному з районів міста.
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