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Кількість постраждалих внаслідок удару по Дніпрі зросла до восьми

23 лютого 2024 05:29
оновлено: 06:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кількість постраждалих внаслідок удару по Дніпрі зросла до восьми
Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Кількість людей, які постраждали через російський удар по багатоповерхівці в Дніпрі в п'ятницю, 23 лютого, збільшилась до восьми. Семеро з ним перебувають у лікарні.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Наслідки удару РФ по Дніпру 23 лютого

"Наразі відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. З них семеро — госпіталізовані", — розповів Лисак. 

Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі
Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі
Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки російського удару по Дніпру
Наслідки російського удару по Дніпру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Він додав, що аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками 23 лютого. Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка, під завалами перебувають люди.

Також ми повідомляли, що моніторингові канали повідомляли про вибухи в Дніпрі близько 01:15 23 лютого. За інформацією соцмереж, виднілася заграва від пожежі в одному з районів міста. 

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Дніпро
Дніпропетровська область
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