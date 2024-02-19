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Третя штурмова бригада показала унікальні кадри з нічних рейдів в Авдіївці

19 лютого 2024 16:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Третя штурмова бригада показала унікальні кадри з нічних рейдів в Авдіївці
Військовий Третьої штурмової бригади. Фото: t.me/ab3army
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Третя окрема штурмова бригада опублікувала кадри з нічних рейдів в Авдіївці Донецької області. Військові проривалися крізь бойові порядки ворога на захоплені противником ділянки міста.

Відео опублікувала бригада у Telegram у понеділок, 19 лютого.

Нічні рейди в Авдіївці

На кадрах з приладу нічного бачення можна побачити бій у дачному кооперативі, щільний контакт і вогонь на повну.

"Завдання, яке виконували бійці четвертої роти першого штурмового батальйону бригади", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки. Метою цього рішення є збереження життів й оборона на більш вигідних рубежах.

Під час боїв за Авдіївку деякі підрозділи Третьої штурмової бригади опинилися в оточенні. Бійцям довелося з боєм пробиватися крізь ворожі лави.

Також українські військові 25-го окремого штурмового батальйону 47-ї бригади останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу. На щастя, захисники втрат не зазнали.

війна
ЗСУ
Донецька область
окупанти
Авдіївка

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