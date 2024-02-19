У Третій штурмовій розповіли про рекордні втрати Росії в боях за Авдіївку

Командир підрозділу Terra у складі 3-ї ОШБр Микола "Абдула" Волохов. Фото: УП

Перед російськими окупаційними військами була поставлена мета — за будь-яку ціну "взяти" Авдіївку, тому вони зазнавали шалених втрат. За словами українських військових, втрати загарбників в Авдіївці рекордні за два роки повномасштабного вторгнення.

Про це розповів командир підрозділу Terra у складі 3-ї ОШБр Микола "Абдула" Волохов в етері Радіо Свобода в понеділок, 19 лютого.

Росіяни зазнали рекордних втрат в Авдіївці

За словами Волохова, втрати росіян в Авдіївці рекордні за два роки повномасштабної війни. Він розповів, що стільки окупантів Сили оборони не знищували навіть на Херсонщині.

"Стільки ми не знищували на Херсонщині, стільки ми не знищували на Бахмутському напрямку. Причому це втрати не тільки в кількісному складі. Намолотили за період перебування тут до чотирьох тисяч особового складу, знищили за сотню одиниць бронетехніки", — йдеться у повідомленні "Абдули".

Водночас військовий зазначив, що такі масштабні втрати біля Авдіївки вдарили по наступальному потенціалу військ противника. Ворог намагається просунутися вперед, але нічого не вдається.

Крім того, Волохов зазначив, що відступ — це найризикованіший момент на війні, а вихід з Авдіївки називає дуже успішним.

"Ворог намагався завдати нам втрат під час будь-якого маневру, чи то фланговий маневр, чи відхід, наступ. Ти завжди зазнаєш підвищених втрат, тому що ти виходиш з позиції, і логістика — це завжди той момент, який є найризикованішим, тому що ти мусиш вийти з укриття для реалізації певного бачення", — пояснив він.

Раніше аналітики DeepState констатували, що останні дні позиції на "Зеніті" були в повному оточенні, "основні сили відійшли з позицій, але вийти вдалося не всім". Виведення військ з Авдіївки було настільки успішним, наскільки дозволяли обставини, казали в ОСУВ "Таврія". І українська сторона, і західні розвідки та журналісти кажуть, що Росія захопила Авдіївку ціною дуже великих втрат.

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

Коментуючи таке рішення, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне всі окуповані території, головне, щоб всі в це вірили, бо це факт.

Водночас заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що сьогодні Авдіївка для росіян є найбільшим цвинтарем.

За даними командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, українські військові за весь час оборони Авдіївки ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів.