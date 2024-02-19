Третья штурмовая бригада показала уникальные кадры из ночных рейдов в Авдеевке

Военный Третьей штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army

Третья отдельная штурмовая бригада опубликовала кадры из ночных рейдов в Авдеевке Донецкой области. Военные прорывались сквозь боевые порядки врага на захваченные противником участки города.

Видео опубликовала бригада Telegram в понедельник, 19 февраля.

Ночные рейды в Авдеевке

На кадрах с прибора ночного видения можно увидеть бой в дачном кооперативе, плотный контакт и огонь на полную.

"Задание, которое выполняли бойцы четвертой роты первого штурмового батальона бригады", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Целью этого решения является сохранение жизней и оборона на более выгодных рубежах.

Во время боев за Авдеевку некоторые подразделения Третьей штурмовой бригады оказались в окружении. Бойцам пришлось с боем пробиваться сквозь вражеские ряды.

Также украинские военные 25-го отдельного штурмового батальона 47-й бригады последними вышли из Авдеевского коксохимического завода. К счастью, защитники потерь не понесли.