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Екскомандир "Азову" Жорін розповів про оточення 3-ї штурмової бригади в Авдіївці

19 лютого 2024 14:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Екскомандир "Азову" Жорін розповів про оточення 3-ї штурмової бригади в Авдіївці
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: соцмережі
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Під час боїв за Авдіївку деякі підрозділи Третьої штурмової бригади опинилися в оточенні. Бійцям довелося з боєм пробиватися крізи ворожі лави.

Про це розповів заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у Telegram у понеділок, 19 лютого.

Третя штурмова бригада була в оточенні

Жорін зазначив, що певний час деякі підрозділи "Трійки" в самій Авдіївці були в повному оточенні. Втім вони змогли пробитися.

"Окремі кацапські канали пишуть, що є бійці, які ще перебувають на території Авдіївського коксохіму — можу сказати, що там не залишилось жодного нашого бійця. Там в принципі нічого не залишилось, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень", — розповів Жорін. 

Він додав, що майже половина всіх КАБів, які падали на українських бійців в Авдіївці, припало на територію коксохіму.

Раніше ми повідомляли, що однією з причин, чому військове керівництво ухвалило рішення вийти з Авдіївки, Жорін називає відсутність боєприпасів.

За словами Жоріна, станом на сьогодні Авдіївка для росіян є найбільшим кладовищем. В руїнах міста розкидані "в буквальному сенсі тисячі трупів" російських окупантів.  

війна
Україна
Авдіївка
штурмова бригада
Максим Жорін

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