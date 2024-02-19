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Бійці 47-ї ОМБр вийшли з Авдіївського коксохіму без втрат

19 лютого 2024 15:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бійці 47-ї ОМБр вийшли з Авдіївського коксохіму без втрат
Авдіївський коксохімічний завод. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові 25-го окремого штурмового батальйону 47-ї бригади останніми вийшли з Авдіївського  коксохімічного заводу. На щастя, захисники втрат не зазнали.

Про це повідомила бригада у Telegram у понеділок, 19 лютого.

Вихід з Авдіївського коксохіму

У дописі йдеться, що командування бригади зробило все можливе, аби вберегти українських військових, забезпечивши потужну вогневу підтримку. 

"З кінця жовтня 2023 року окупанти не полишали спроб захопити підприємство. Мʼясними штурмами вони лізли до паркану, але там і зупинялися. Наші екіпажі Бредлі, оператори FPV-дронів, піхота перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах", — йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначають, що кожен боєць увесь період часу чесно, гідно та мужньо виконував свій обовʼязок.

Наразі інші підрозділи 47-ї ОМБр продовжують тримати оборону на визначених напрямках.  

Нагадаємо, 19 лютого окупанти заявили про повний контроль над коксохімічним заводом в Авдіївці. Раніше українське військове командування ухвалило рішення про виведення військ з міста.

Також під час боїв за Авдіївку деякі підрозділи Третьої штурмової бригади опинилися в оточенні. Бійцям довелося з боєм пробиватися крізь ворожі лави.

війна
ЗСУ
завод
Україна
Донецька область
окупанти
Авдіївка

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