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Танкісти миколаївських морпіхів показали "полювання" на окупантів

23 лютого 2024 13:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Танкісти миколаївських морпіхів показали "полювання" на окупантів
Українські військові з танка стріляють по окупантах. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Танкісти 36-ї окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського професійно "полюють" на окупантів та їхню техніку. Так, під час чергового виконання бойового завдання наші військові завдали влучного удару по скупченню живої сили противника.

Про це повідомила пресслужба 36-ї бригади у своєму Telegram 23 лютого та опублікувала відповідне відео. 

Як танкісти 36-ї бригади "полюють" на окупантів

Військові розповіли, що з самого ранку екіпаж "сталевих хижаків миколаївських морпіхів" вирушив на "полювання". Танкісти завдали влучного удару по скупченні живої сили загарбників.

"Окупанти ще не прокинулися від кошмарів, які сняться їм щоночі, коли осколково-фугасний снаряд танкової гармати "вітає" з початком нового дня на українській землі", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно львівські оператори дронів уразили особовий склад росіян, вантажну техніку та гаубицю.

Крім того, військові 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка показали, як вправно нищать ворога з самохідної артилерійської установки Paladin. 

Також воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Після цього на відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати. 

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