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Бійці 30 бригади передали пекельні "гостинці" окупантам — відео

22 лютого 2024 14:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бійці 30 бригади передали пекельні "гостинці" окупантам — відео
Бійці 30 бригади готуються до пострілу. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Військові 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького завдали влучних ударів по скупченню окупантів. Наші захисники передали "гостинці" ворогу з самохідної артилерійської установки 2С1.

Про це повідомила пресслужба ОК "Північ" у четвер, 22 лютого, та опублікувала відповідне відео. 

Як бійці 30 бригади нищать окупантів

На кадрах видно, як українські військові готуються до виконання бойового завдання. Вони завдали ударів по окупантах з САУ 2С1. 

"Відправка "гостинців" для окупантів. Команда "ПОСТРІЛ!" — солодка музика для вух. САУ 2С1 грає, як по нотах, в оркестрі під диригуванням командира. Віртуозність та майстерність", — кажуть бійці.

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Скриншот допису ОК "Північ" в Telegram

Нагадаємо, нещодавно львівські оператори дронів уразили особовий склад росіян, вантажну техніку та гаубицю.

Крім того, військові 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка показали, як вправно нищать ворога з самохідної артилерійської установки Paladin. 

Також воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Після цього на відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати. 

ЗСУ
обстріли
військова техніка
окупанти
війна в Україні

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