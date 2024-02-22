Зграя FPV-дронів розгромила особовий склад і техніку окупантів
Українські захисники продовжують нищити ворога на нашій землі. Львівські оператори FPV-дронів уразили особовий склад росіян, вантажну техніку та гаубицю.
Відповідне відео оприлюднила Львівська обласна військова адміністрація у Telegram в четвер, 22 лютого.
Оператори FPV дронів знищили техніку росіян
"Оператори FPV дронів 103-ї бригади територіальної оборони продовжують знищувати ворога", — йдеться у повідомленні.
Так, бійцям вдалося уразити особовий склад, вантажну техніку та гаубицю РФ Д-30.
Раніше голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що впродовж минулого тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. Серед пошкодженої та знищенної техніки є танки, бронемашини, вантажівки та гармати.
Нещодавно воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Після цього на відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати.
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