Зграя FPV-дронів розгромила особовий склад і техніку окупантів

Оператори дронів знищили окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують нищити ворога на нашій землі. Львівські оператори FPV-дронів уразили особовий склад росіян, вантажну техніку та гаубицю.

Відповідне відео оприлюднила Львівська обласна військова адміністрація у Telegram в четвер, 22 лютого.

Оператори FPV дронів знищили техніку росіян

"Оператори FPV дронів 103-ї бригади територіальної оборони продовжують знищувати ворога", — йдеться у повідомленні.

Так, бійцям вдалося уразити особовий склад, вантажну техніку та гаубицю РФ Д-30.

Скриншот допису ОВА

Раніше голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що впродовж минулого тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. Серед пошкодженої та знищенної техніки є танки, бронемашини, вантажівки та гармати.

Нещодавно воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Після цього на відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати.