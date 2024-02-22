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Зграя FPV-дронів розгромила особовий склад і техніку окупантів

22 лютого 2024 13:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зграя FPV-дронів розгромила особовий склад і техніку окупантів
Оператори дронів знищили окупантів. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують нищити ворога на нашій землі. Львівські оператори FPV-дронів уразили особовий склад росіян, вантажну техніку та гаубицю.

Відповідне відео оприлюднила Львівська обласна військова адміністрація у Telegram в четвер, 22 лютого.

Оператори FPV дронів знищили техніку росіян

"Оператори FPV дронів 103-ї бригади територіальної оборони продовжують знищувати ворога", — йдеться у повідомленні.

Так, бійцям вдалося уразити особовий склад, вантажну техніку та гаубицю РФ Д-30. 

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Скриншот допису ОВА

Раніше голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що впродовж минулого тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. Серед пошкодженої та знищенної техніки є танки, бронемашини, вантажівки та гармати.

Нещодавно воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Після цього на відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати. 

Львів
військові
територіальна оборона
дрони
війна в Україні

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