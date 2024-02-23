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Танкисты николаевских морпехов показали "охоту" на оккупантов

23 февраля 2024 13:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Танкисты николаевских морпехов показали "охоту" на оккупантов
Украинские военные из танка стреляют по оккупантам. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Танкисты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского профессионально "охотятся" на оккупантов и их технику. Так, во время очередного выполнения боевого задания наши военные нанесли точный удар по скоплению живой силы противника.

Об этом сообщила пресс-служба 36-й бригады в своем Telegram 23 февраля и опубликовала соответствующее видео.

Как танкисты 36 бригады "охотятся" на оккупантов

Военные рассказали, что с самого утра экипаж "стальных хищников николаевских морпехов" отправился на "охоту". Танкисты нанесли точный удар по скоплению живой силы захватчиков.

"Оккупанты еще не проснулись от кошмаров, которые снятся им каждую ночь, когда осколочно-фугасный снаряд танковой пушки "поздравляет" с началом нового дня на украинской земле", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно львовские операторы дронов поразили личный состав россиян, грузовую технику и гаубицу.

Кроме того, военные 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко показали, как умело уничтожают врага из самоходной артиллерийской установки Paladin.

Также воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ . После этого на видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.

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