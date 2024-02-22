У СтратКомі показали роботу артилерії 92 бригади

Українські військові на САУ Paladin. Фото: скриншот з відео

Військові 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка вправно нищать ворога з самохідної артилерійської установки Paladin. За їхніми словами, вони стараються завдавати якнайвлучніших ударів, аби ліквідувати ворога.

Про це повідомила пресслужба Центру стратегічних комунікацій у четвер, 22 лютого, та показала відповідне відео.

Як працюють бійці 92-ї бригади

На відео видно, як військові відповідально готуються до виконання бойових завдань та тішаться, коли снаряди потрапляють в ціль.

"На фугасі бліндажі розбирає, танки. Днями кілька танків поклали. Бліндаж... Знаєте, коли заходити туди п'ятеро людей і пряме влучання, то звідки вже ніхто не виходить. Від такого душа радіє", — розповідає один із бійців про успіхи своєї роботи.

Нагадаємо, що 20 лютого ЗСУ завдали удару по полігону окупантів під Волновахою Донецької області. В результаті успішної роботи щонайменше 60 загарбників загинули.

Також ми повідомляли, що російські загарбники скаржилися й на удари ЗСУ по полігону під Іловайськом Донецької області, є загиблі. Щоправда, підтвердження чи спростування цієї інформації з боку українського командування немає.