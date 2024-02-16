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Везде руины — появились новые фото Авдеевки

16 февраля 2024 06:36
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Как Авдеевка выглядит сейчас - фото
Авдеевка сейчас. Фото: Astraia Intel
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Опубликованы новые фото Авдеевки на Донетчине. За город идут жесткие бои между ВСУ и российскими оккупантами.

Фотографии обнародованы в соцсети Х в аккаунте Astraia Intel.

Везде руины — появились новые фото Авдеевки - фото 1
Авдеевка сейчас. Фото: Astraia Intel

Как Авдеевка выглядит сейчас

"Авдеевка больше территории отошло врагу. Он пошел дальше вглубь украинской территории для ее окончательного уничтожения. Украинские силы все еще в городе и, кажется, есть планы провести 9 квартал. Коксохимический завод нерушимо стоит", — говорится в сообщении.

Везде руины — появились новые фото Авдеевки - фото 2
Авдеевка сейчас. Фото: Astraia Intel

На фото видно, что от города ничего не осталось. Везде руины, развалившиеся дома.

Кроме того, в небе стоит длиннющий столб черного дыма.

Везде руины — появились новые фото Авдеевки - фото 3
Авдеевка сейчас. Фото: Astraia Intel

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о ситуации вокруг Авдеевки Донецкой области по состоянию на 15 февраля. По его словам, Силы обороны Украины продолжают защищать город от российских оккупантов и сдерживают продвижение противника. В черте города продолжаются ожесточенные бои.

Также мы писали, что прессслужба 3 ОШБр заявила, что ситуация в Авдеевке сейчас критическая. Оборону города усилила штурмовая бригада.

В эти дни в Авдеевке продолжаются уличные бои. Оккупанты хотят перерезать основной логистический путь ВСУ, однако украинские защитники создали запасные.

Командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай "Абдула" Волохов заявил , что российские оккупанты стянули в Авдеевку на Донетчине элитные войска, возведены элитные подразделения и сосредоточили там очень значительное количество пехоты.

Донецкая область
Авдеевка
война в Украине

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