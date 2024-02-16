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Ситуація в Авдіївці — командувач "Таврії" зробив гучну заяву

16 лютого 2024 02:46
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Ситуація в Авдіївці — командувач "Таврії" зробив гучну заяву
Олександр Тарнавський. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про ситуацію навколо Авдіївки на Донеччині станом на 15 лютого. За його словами, Сили оборони України продовжують захищати місто від російських окупантів та стримують просування противника. В межах міста тривають запеклі бої.

Про це Тарнавський написав у Telegram у п'ятницю, 16 лютого.

Ситуація в Авдіївці -- коментар Тарнавського
Ситуація в Авдіївці — коментар Тарнавського. Фото: скриншот

Ситуація в Авдіївці — що відомо

Тарнавський сказав, що ситуація в Авдіївці "складна, але контрольована".

"Запеклі бої точаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога", — заявив він.

Далі зауважив, що згідно з прийнятим рішенням відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами ЗСУ на загрозливих напрямках.

"Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження", — розповів командувач ОСУВ "Таврія".

За словами військового, були підготовлені нові позиції та продовжують готуватися "потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв".

"Командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом Головнокомандувача Збройних Сил України щодо стабілізації ситуації на даному напрямку. Управління військами - стійке та ефективне", — наголосив офіцер.

Він додав, що Сили оборони цінують кожен клаптик української землі, але "найвища цінність та пріоритет для нас — збереження життя українського солдата".

"Авдіївська оборонна операція продовжується. Наші воїни й надалі нищать армію окупанта та перемелюють ресурси і резерви ворога, які той, не шкодуючи, кидає в бій", — резюмував Тарнавський.

Нагадаємо, пресслужба 3 ОШБр заявила, що ситуація в Авдіївці зараз є критичною. Оборону міста посилила штурмова бригада.

У ці дні в Авдіївці тривають вуличні бої. Окупанти хочуть перерізати основний логістичний шлях ЗСУ, проте українські захисники створили запасні.

Донецька область
Авдіївка
війна в Україні
Олександр Тарнавський

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