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В ВСУ рассказали, сколько оккупантов было ликвидировано в Авдеевке

18 февраля 2024 11:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ВСУ рассказали, сколько оккупантов было ликвидировано в Авдеевке
Авдеевка. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинское военное командование в пятницу, 16 февраля, приняло решение о выводе войск с территории Авдеевки. Город заняли российские захватчики, однако они понесли значительные потери среди личного состава.

Сколько оккупантов было убито в Авдеевке рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в интервью BBC.

Потери России в Авдеевке

Лиховой рассказал, что общие потери российских военных при взятии Авдеевки составили 47 тыс. личного состава, из которых 17 тыс. погибли.

Однако эти цифры нельзя проверить, поскольку Россия не публиковала официальные данные о своих потерях с сентября 2022 года.

По словам аналитиков ISW, российским оккупационным войскам, вероятно, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки Донецкой области.

Основатель полка "Азов" и командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий поблагодарил бойцов за оборону Авдеевки. Он отметил, что защитники "дали врагу достойный бой" в городе.

Также мы писали, что боец Государственной пограничной службы "Леший" рассказал, как происходили бои с врагом в городе.

Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что подразделения российского ГРУ понесли критические потери во время "мясных штурмов" в Авдеевке.

ВСУ
Донецкая область
оккупанты
Авдеевка
война в Украине

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