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Війська РФ зазнали значних втрат під час "м’ясних штурмів" в Авдіївці

17 лютого 2024 15:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Війська РФ зазнали значних втрат під час "м’ясних штурмів" в Авдіївці
Російські солдати. Ілюстративне фото: росЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Авдіївці, що на Донеччині, критичних втрат зазнали підрозділи російського Головного розвідувального управління Генштабу. Спецпідрозділи кинули на "м'ясні штурми" та на виконання задач, до яких бійці не були підготовлені.

Про це повідомив Центр національного спротиву в суботу, 17 лютого.

Втрати російських окупантів під Авдіївкою

За даними Центру нацспротиву, через великі втрати в особовому складі росіян у боях під Авдіївкою, командування ЗС РФ відправило елітні підрозділи Головного розвідувального управління Генштабу в місто для посилення.

Спецвійська брали участь у штурмових операціях, до яких вони не були готові.

"Через залучення підготовленого особового складу спецпідрозділів ГРУ до нетипових завдань фактично частково втратили бойові спроможності кращі підрозділи ГРУ ЗС РФ", — вказали в Центрі нацспротиву. 

Українські воїни розбили підрозділи ГРУ на підготовлених позиціях в Авдіївці.

Нагадаємо, під Авдіївкою проти сил Третьої окремої штурмової бригади воює щонайменше 15 тисяч російських солдатів. Однак воїни ЗСУ дають гідну відсіч ворогу і "стерли" 74-ту та 114-ту окремі мотострілецькі бригади Росії під час запеклих боїв.

Також ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав вивести війська з Авдіївки. Прикордонник "Лєший" розповів, як відбувалися важкі бої з ворогом в місті.

росіяни
Донецька область
окупанти
Авдіївка
Росія

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