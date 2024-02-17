Війська РФ зазнали значних втрат під час "м’ясних штурмів" в Авдіївці

Російські солдати. Ілюстративне фото: росЗМІ

В Авдіївці, що на Донеччині, критичних втрат зазнали підрозділи російського Головного розвідувального управління Генштабу. Спецпідрозділи кинули на "м'ясні штурми" та на виконання задач, до яких бійці не були підготовлені.

Про це повідомив Центр національного спротиву в суботу, 17 лютого.

Втрати російських окупантів під Авдіївкою

За даними Центру нацспротиву, через великі втрати в особовому складі росіян у боях під Авдіївкою, командування ЗС РФ відправило елітні підрозділи Головного розвідувального управління Генштабу в місто для посилення.

Спецвійська брали участь у штурмових операціях, до яких вони не були готові.

"Через залучення підготовленого особового складу спецпідрозділів ГРУ до нетипових завдань фактично частково втратили бойові спроможності кращі підрозділи ГРУ ЗС РФ", — вказали в Центрі нацспротиву.

Українські воїни розбили підрозділи ГРУ на підготовлених позиціях в Авдіївці.

Нагадаємо, під Авдіївкою проти сил Третьої окремої штурмової бригади воює щонайменше 15 тисяч російських солдатів. Однак воїни ЗСУ дають гідну відсіч ворогу і "стерли" 74-ту та 114-ту окремі мотострілецькі бригади Росії під час запеклих боїв.

Також ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав вивести війська з Авдіївки. Прикордонник "Лєший" розповів, як відбувалися важкі бої з ворогом в місті.