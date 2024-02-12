Воздушные силы отчитались, сколько "шахедов" и ракет сбили во время атаки РФ

Украинские силы ПВО сбивают вражеские ракеты. Фото: Суспільне

Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили, что в результате очередной российской атаки на Украину в понедельник, 12 февраля, удалось сбить 14 беспилотников и одну ракету. Всего враг запустил 17 БпЛА.

Об этом Воздушные силы сообщили в Telegram.

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Атака РФ на Украину в ночь на 12 февраля

По данным украинских военных, российские захватчики атаковали 17 "шахедами" из Приморско-Ахтарского района Российской Федерации и ракетой Х-59 с временно оккупированной территории Запорожской области. Также противник применил ракеты С-300 из российской Белгородской области.

Боевую работу осуществляли подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"В результате боевой работы уничтожены 14 "шахедов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей", — отчитываются Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Ночной обстрел Украины

Напомним, что воздушная тревога началась около 23:00 11 февраля, охватив Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Николаевскую и другие области. Украинцев предупреждали о ракетной опасности и угрозе ударных БпЛА.

Как известно, позже воздушная тревога охватила больше областей — Воздушные силы предупредили о новой опасности, а затем несколько сместилась на центр и север. Военные предупреждали украинцев, что беспилотники из вышеуказанных областей направляются на запад.

Также мы сообщали, что под угрозой ударных БпЛА находились Хмельницкая, Житомирская и Винницкая области. Воздушная тревога в стране продолжалась уже более трех часов.

Добавим, что во время тревоги в Харькове раздавались взрывы вечером 11 февраля. В городе была ракетная опасность.