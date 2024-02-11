Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Повторна повітряна тривога — про яку небезпеку попереджають українців arrow

Повторна повітряна тривога — про яку небезпеку попереджають українців

11 лютого 2024 00:00
оновлено: 01:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чергова небезпека для українців — повітряна тривога зараз 12 лютого
Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повторна повітряна тривога в понеділок, 12 лютого, близько о півночі поширилась областями. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Повітряна тривога зараз 12 лютого

Українські захисники інформують про небезпеку балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — закликають Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Кіровоградській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській. 
Мапа повітряної тривоги в Україні 12 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:15. Повітряні сили зафіксували безпілотники в Кіровоградській області, на межі Одеської та Миколаївської, а також на півночі Миколаївської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:38. "Повітряна тривога в  Донецькій області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на  південно-східному напрямку", — попереджають українські бійці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряної тривоги в Україні 12 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:00. Повітряні сили попереджають про безпілотники в Черкаській та Кіровоградській областях, які прямують на захід.

Повторна повітряна тривога — про яку небезпеку попереджають українців - фото 6
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Новина доповнюється...

безпілотники
обстріли
окупанти
повітряна тривога
ракети
небезпека
війна в Україні
війна
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі