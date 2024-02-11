Чергова небезпека для українців — повітряна тривога зараз 12 лютого

Повторна повітряна тривога — про яку небезпеку попереджають українців
Повторна повітряна тривога в понеділок, 12 лютого, близько о півночі поширилась областями. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 12 лютого
Українські захисники інформують про небезпеку балістики.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — закликають Повітряні сили.
Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:
- Полтавській,
- Харківській,
- Кіровоградській,
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Миколаївській,
- Херсонській.
Оновлено 00:15. Повітряні сили зафіксували безпілотники в Кіровоградській області, на межі Одеської та Миколаївської, а також на півночі Миколаївської.
Оновлено 00:38. "Повітряна тривога в Донецькій області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку", — попереджають українські бійці.
Оновлено 01:00. Повітряні сили попереджають про безпілотники в Черкаській та Кіровоградській областях, які прямують на захід.
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