Чергова небезпека для українців — повітряна тривога зараз 12 лютого

Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com

Повторна повітряна тривога в понеділок, 12 лютого, близько о півночі поширилась областями. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Українські захисники інформують про небезпеку балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — закликають Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

Полтавській,

Харківській,

Кіровоградській,

Донецькій,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Миколаївській,

Херсонській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:15. Повітряні сили зафіксували безпілотники в Кіровоградській області, на межі Одеської та Миколаївської, а також на півночі Миколаївської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:38. "Повітряна тривога в Донецькій області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку", — попереджають українські бійці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:00. Повітряні сили попереджають про безпілотники в Черкаській та Кіровоградській областях, які прямують на захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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