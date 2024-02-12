Небезпека дісталась заходу — які області атакують "шахеди"
12 лютого 2024 02:23
оновлено: 02:36
Безпілотник летить над областями. Фото: Reuters
Повітряна тривога в Україні в понеділок, 12 лютого, триває. Під загрозою ударних БпЛА Хмельницька, Житомирська й Вінницька області. Тривога продовжується в країні понад три години.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Наразі безпілотники перебувають у Вінницькій області. Цілі прямують в західному напрямку.
Оновлено 02:34. За даними пабліка "Николаевский Ванек", один безпілотник мчить до Хмельницької області з Вінницької, а інший — на кордоні Житомирської та Вінницької областей, летить в бік заходу.
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