Небезпека дісталась заходу — які області атакують "шахеди"

Безпілотник летить над областями. Фото: Reuters

Повітряна тривога в Україні в понеділок, 12 лютого, триває. Під загрозою ударних БпЛА Хмельницька, Житомирська й Вінницька області. Тривога продовжується в країні понад три години.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Наразі безпілотники перебувають у Вінницькій області. Цілі прямують в західному напрямку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:34. За даними пабліка "Николаевский Ванек", один безпілотник мчить до Хмельницької області з Вінницької, а інший — на кордоні Житомирської та Вінницької областей, летить в бік заходу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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