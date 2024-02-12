Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Повітряні сили відзвітували, скільки "шахедів" та ракет збили під час атаки РФ arrow

Повітряні сили відзвітували, скільки "шахедів" та ракет збили під час атаки РФ

12 лютого 2024 06:35
оновлено: 06:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряні сили відзвітували, скільки "шахедів" та ракет збили під час атаки РФ
Українські сили ППО збивають ворожі ракети. Фото: Суспільне
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряні сили Збройних сил України заявили, що внаслідок чергової російської атаки на Україну в понеділок, 12 лютого, вдалося збити 14 безпілотників та одну ракету. Всього ворог запустив 17 БпЛА.

Про це Повітряні сили повідомили в Telegram.

Читайте також:
Інфографіка знищених ворожих цілей
Інфографіка знищених ворожих цілей

Атака РФ на Україну в ніч проти 12 лютого

За даними українських військових, російські загарбники атакували 17 "шахедами" з району Приморсько-Ахтарська Російської Федерації та ракетою Х-59 з тимчасово окупованої території Запорізької області. Також ворог застосував ракети С-300 з російської Бєлгородської області.

Бойову роботу здійснювали підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті бойової роботи знищено 14 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей", — звітують Повітряні сили. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нічний обстріл України

Нагадаємо, що повітряна тривога розпочалась близько 23:00 11 лютого, охопивши Харківську, Полтавську, Дніпропетровську, Миколаївську та інші області. Українців попереджали про ракетну небезпеку та загрозу ударних БпЛА.

Як відомо, пізніше повітряна тривога охопила більше областей — Повітряні сили попередили про нову небезпеку, а потім дещо змістилася на центр та північ. Військові попереджали українців, що безпілотники з вище вказаних областей прямують на захід.

Також ми повідомляли, що під загрозою ударних БпЛА були Хмельницька, Житомирська й Вінницька області. Повітряна тривога в країні тривала вже понад три години.

Додамо, що під час тривоги в Харкові лунали вибухи ввечері 11 лютого. В місті була ракетна небезпека.

безпілотники
обстріли
ППО
повітряна тривога
ракети
дрони
небезпека
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі