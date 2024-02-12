Повітряні сили відзвітували, скільки "шахедів" та ракет збили під час атаки РФ

Українські сили ППО збивають ворожі ракети. Фото: Суспільне

Повітряні сили Збройних сил України заявили, що внаслідок чергової російської атаки на Україну в понеділок, 12 лютого, вдалося збити 14 безпілотників та одну ракету. Всього ворог запустив 17 БпЛА.

Про це Повітряні сили повідомили в Telegram.

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Атака РФ на Україну в ніч проти 12 лютого

За даними українських військових, російські загарбники атакували 17 "шахедами" з району Приморсько-Ахтарська Російської Федерації та ракетою Х-59 з тимчасово окупованої території Запорізької області. Також ворог застосував ракети С-300 з російської Бєлгородської області.

Бойову роботу здійснювали підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті бойової роботи знищено 14 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей", — звітують Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нічний обстріл України

Нагадаємо, що повітряна тривога розпочалась близько 23:00 11 лютого, охопивши Харківську, Полтавську, Дніпропетровську, Миколаївську та інші області. Українців попереджали про ракетну небезпеку та загрозу ударних БпЛА.

Як відомо, пізніше повітряна тривога охопила більше областей — Повітряні сили попередили про нову небезпеку, а потім дещо змістилася на центр та північ. Військові попереджали українців, що безпілотники з вище вказаних областей прямують на захід.

Також ми повідомляли, що під загрозою ударних БпЛА були Хмельницька, Житомирська й Вінницька області. Повітряна тривога в країні тривала вже понад три години.

Додамо, що під час тривоги в Харкові лунали вибухи ввечері 11 лютого. В місті була ракетна небезпека.