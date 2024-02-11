Летять ворожі ракети — повітряна тривога зараз 11 лютого

Повітряна тривога шириться — куди летять ворожі ракети
Повітряна тривога в Україні в неділю, 12 лютого, охопила південні та східні області. Йдеться про Харківську, Полтавську, Дніпропетровську, Миколаївську та інші. Українців попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 11 лютого
За даними українських військових, є ракетна небезпека Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.
Також Повітряні сили повідомляють про ракетну в напрямку на Павлоград Дніпрпетровськох області.
Повітряна тривога охопила такі області:
- Полтавську,
- Харківську,
- Дніпропетровську,
- Запорізьку,
- Херсонську,
- Миколаївську.
Оновлено 23:13. В низці регіонів пролунав відбій повітряної тривоги. Йдеться про Полтавський, Дніпропетровський та Запорізький.
Оновлено 23:44. Як повідомляють військові, БпЛА вдалося виявити:
- у Миколаївській області — рухаються північно-західним курсом;
- у Херсонській області — наближаються до Миколаївської області;
- у Голопристанському районі Херсонської області — рухаються у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.
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