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Повітряна тривога шириться — куди летять ворожі ракети

11 лютого 2024 23:06
оновлено: 23:45
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Інна Буряк
редактор
Летять ворожі ракети — повітряна тривога зараз 11 лютого
Ракета злітає в нічне небо. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні в неділю, 12 лютого, охопила південні та східні області. Йдеться про Харківську, Полтавську, Дніпропетровську, Миколаївську та інші. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними українських військових, є ракетна небезпека Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. 

Також Повітряні сили повідомляють про ракетну в напрямку на Павлоград Дніпрпетровськох області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога охопила такі області:

  • Полтавську,
  • Харківську,
  • Дніпропетровську,
  • Запорізьку,
  • Херсонську,
  • Миколаївську. 
Мапа повітряної тривоги в Україні 11 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:13. В низці регіонів пролунав відбій повітряної тривоги. Йдеться про Полтавський, Дніпропетровський та Запорізький.

Мапа повітряної тривоги в Україні 11 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:44. Як повідомляють військові, БпЛА вдалося виявити:

  • у Миколаївській області — рухаються північно-західним курсом;
  • у Херсонській області — наближаються до Миколаївської області;
  • у Голопристанському районі Херсонської області — рухаються у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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