Летять ворожі ракети — повітряна тривога зараз 11 лютого

Ракета злітає в нічне небо. Фото: УП

Повітряна тривога в Україні в неділю, 12 лютого, охопила південні та східні області. Йдеться про Харківську, Полтавську, Дніпропетровську, Миколаївську та інші. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними українських військових, є ракетна небезпека Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Також Повітряні сили повідомляють про ракетну в напрямку на Павлоград Дніпрпетровськох області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога охопила такі області:

Полтавську,

Харківську,

Дніпропетровську,

Запорізьку,

Херсонську,

Миколаївську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:13. В низці регіонів пролунав відбій повітряної тривоги. Йдеться про Полтавський, Дніпропетровський та Запорізький.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:44. Як повідомляють військові, БпЛА вдалося виявити:

у Миколаївській області — рухаються північно-західним курсом;

у Херсонській області — наближаються до Миколаївської області;

у Голопристанському районі Херсонської області — рухаються у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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