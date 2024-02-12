Обстріл "шахедів" триває — куди шириться повітряна тривога

Ворожий "Шахед" летить над областями. Фото: Pacific Press

Повітряна тривога в Україні в понеділок, 12 лютого, попри те, що скоротилася до двох областей Черкаської та Кіровоградської, охопила ще й Вінницьку. Військові попереджали українців, що безпілотники з вище вказаних областей прямують на захід. Таким чином загроза ударних БпЛА для "червоних" областей триває.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За інформацією Повітряних сил, ворожі безпілотники рухаються в бік Вінницької області, продовжуючи рухатись на захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі "почервоніли" Черкаська, Вінницька й Кіровоградська області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:48. Повітряна тривога охопила Київську область. Паблік "Николавевский Ванек" попереджає про безпілотники в напрямку Київської області з Вінницької. За його інформацією, до Київщини летять дві цілі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николавевский Ванек"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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