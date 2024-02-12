Обстріл "шахедів" триває — куди шириться повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні в понеділок, 12 лютого, попри те, що скоротилася до двох областей Черкаської та Кіровоградської, охопила ще й Вінницьку. Військові попереджали українців, що безпілотники з вище вказаних областей прямують на захід. Таким чином загроза ударних БпЛА для "червоних" областей триває.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
За інформацією Повітряних сил, ворожі безпілотники рухаються в бік Вінницької області, продовжуючи рухатись на захід.
Наразі "почервоніли" Черкаська, Вінницька й Кіровоградська області.
Оновлено 01:48. Повітряна тривога охопила Київську область. Паблік "Николавевский Ванек" попереджає про безпілотники в напрямку Київської області з Вінницької. За його інформацією, до Київщини летять дві цілі.
Оновлено 02:09. Повітряна тривога поширилась на Житомирську область.
Оновлено 02:18. Повітряні сили попереджають про два безпілотники в Вінницькій області.
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