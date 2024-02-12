Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Обстріл "шахедів" триває — куди шириться повітряна тривога arrow

Обстріл "шахедів" триває — куди шириться повітряна тривога

12 лютого 2024 01:27
оновлено: 02:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Обстріл "шахедів" триває — куди шириться повітряна тривога
Ворожий "Шахед" летить над областями. Фото: Pacific Press
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні в понеділок, 12 лютого, попри те, що скоротилася до двох областей Черкаської та Кіровоградської, охопила ще й Вінницьку. Військові попереджали українців, що безпілотники з вище вказаних областей прямують на захід. Таким чином загроза ударних БпЛА для "червоних" областей триває.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

За інформацією Повітряних сил, ворожі безпілотники рухаються в бік Вінницької області, продовжуючи рухатись на захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі "почервоніли" Черкаська, Вінницька й Кіровоградська області. 

Мапа повітряної тривоги в Україні 12 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:48. Повітряна тривога охопила Київську область. Паблік "Николавевский Ванек" попереджає про безпілотники в напрямку Київської області з Вінницької. За його інформацією, до Київщини летять дві цілі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николавевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николавевский Ванек"
Мапа повітряної тривоги в Україні 12 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:09. Повітряна тривога поширилась на Житомирську область.

Мапа повітряної тривоги в Україні 12 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:18. Повітряні сили попереджають про два безпілотники в Вінницькій області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі