Передали "огненный привет" — оператор дрона показал уничтожение оккупантов

Уничтожение оккупантов из дрона. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники в значительной степени используют дроны для уничтожения врагов. На этот раз группа россиян пыталась попасть на позиции украинских бойцов, однако была ликвидирована.

Соответствующее видео показала Национальная полиция Украины в Telegram в четверг, 22 февраля.

Внимание! Видео 18+, содержит чувствительные кадры!

Оккупанты пытались дойти до позиций ВСУ

На кадрах видно, как оккупанты получили "огненный привет" от оператора дрона полка "Сафари".

"Вражеская группа пыталась дойти до наших позиций, но, как видите, "не получилось, не срослось", — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что с помощью дрона удалось уничтожить двух российских военных и еще одного ранить.

Скриншот сообщения Нацполиции

Напомним, львовские операторы дронов поразили личный состав россиян, грузовую технику и гаубицу.

Недавно воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. После этого на видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.