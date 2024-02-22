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Передали "огненный привет" — оператор дрона показал уничтожение оккупантов

22 февраля 2024 13:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Передали "огненный привет" — оператор дрона показал уничтожение оккупантов
Уничтожение оккупантов из дрона. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники в значительной степени используют дроны для уничтожения врагов. На этот раз группа россиян пыталась попасть на позиции украинских бойцов, однако была ликвидирована.

Соответствующее видео показала Национальная полиция Украины в Telegram в четверг, 22 февраля.

Внимание! Видео 18+, содержит чувствительные кадры!

Оккупанты пытались дойти до позиций ВСУ

На кадрах видно, как оккупанты получили "огненный привет" от оператора дрона полка "Сафари".

"Вражеская группа пыталась дойти до наших позиций, но, как видите, "не получилось, не срослось", — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что с помощью дрона удалось уничтожить двух российских военных и еще одного ранить.

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Скриншот сообщения Нацполиции

Напомним, львовские операторы дронов поразили личный состав россиян, грузовую технику и гаубицу.

Недавно воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. После этого на видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что на прошлой неделе украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Среди поврежденной и уничтоженной техники есть танки, бронемашины, грузовики и пушки.

ВСУ
полиция
оккупанты
дроны
война в Украине

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