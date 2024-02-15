Массированная атака РФ — сколько ракет удалось уничтожить украинской ПВО
Армия России совершила очередную массированную атаку против Украины ночью 15 февраля. Захватчики атаковали крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования — "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемыми авиационными ракетами Х-59.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Работа украинской ПВО
Всего были зафиксированы пуски 26 российских ракет разных типов:
- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из самолетов стратегической авиации Т-95мс;
- шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;
- две крылатые ракеты "Калибр";
- четыре управляемых авиационных ракеты Х-59;
- две зенитные управляемые ракеты С-300.
Силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 13 вражеских целей:
- восемь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- одну баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
- две крылатые ракеты "Калибр";
- две управляемые авиационные ракеты Х-59.
Напомним, 15 февраля войска РФ нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о ряде взрывов в Киеве, Днепре, Львове и других городах.
Так, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадали четыре человека.
Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.
Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.
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