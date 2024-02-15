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Массированная атака РФ — сколько ракет удалось уничтожить украинской ПВО

15 февраля 2024 09:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Массированная атака РФ — сколько ракет удалось уничтожить украинской ПВО
Работа сил ПВО. Фото: ОК "Север"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Армия России совершила очередную массированную атаку против Украины ночью 15 февраля. Захватчики атаковали крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования — "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Всего были зафиксированы пуски 26 российских ракет разных типов:

  • 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из самолетов стратегической авиации Т-95мс;
  • шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;
  • две крылатые ракеты "Калибр";
  • четыре управляемых авиационных ракеты Х-59;
  • две зенитные управляемые ракеты С-300.

Силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 13 вражеских целей:

  • восемь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • одну баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
  • две крылатые ракеты "Калибр";
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59.
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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: t.me/kpszsu

Напомним, 15 февраля войска РФ нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о ряде взрывов в Киеве, Днепре, Львове и других городах.

Так, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадали четыре человека.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.

Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.

война
Украина
обстрелы
оккупанты
ПВО
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