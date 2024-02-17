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Командир третьей штурмовой заявил, что в Авдеевке ВСУ дали достойный бой врагу

17 февраля 2024 07:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Командир третьей штурмовой заявил, что в Авдеевке ВСУ дали достойный бой врагу
Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий. Фото: Азов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Основатель полка "Азов" и командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий поблагодарил бойцов за оборону Авдеевки. Он отметил, что защитники "дали врагу достойное сражение" в городе.

Его слова цитирует Telegram-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.

Уход войск из Авдеевки

"Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах". Сделали все и даже больше. Спасибо за стойкость каждому", — отметил Белецкий.

Он отметил, что защитники отходят, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. В то же время командир поблагодарил высшее командование за такое решение.

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Скриншот поста 3-й отдельной штурмовой бригады

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Целью этого решения является сохранение жизней и оборона на более выгодных рубежах.

Тарнавский сообщил, что при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.

По словам аналитиков ISW, российским оккупационным войскам, вероятно, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки Донецкой области.

ВСУ
военные
полк "Азов"
Авдеевка
война в Украине

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