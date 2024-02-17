Командир третьей штурмовой заявил, что в Авдеевке ВСУ дали достойный бой врагу

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий. Фото: Азов

Основатель полка "Азов" и командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий поблагодарил бойцов за оборону Авдеевки. Он отметил, что защитники "дали врагу достойное сражение" в городе.

Его слова цитирует Telegram-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.

Уход войск из Авдеевки

"Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах". Сделали все и даже больше. Спасибо за стойкость каждому", — отметил Белецкий.

Он отметил, что защитники отходят, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. В то же время командир поблагодарил высшее командование за такое решение.

Скриншот поста 3-й отдельной штурмовой бригады

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Целью этого решения является сохранение жизней и оборона на более выгодных рубежах.

Тарнавский сообщил, что при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.