Командир третьей штурмовой заявил, что в Авдеевке ВСУ дали достойный бой врагу
Основатель полка "Азов" и командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий поблагодарил бойцов за оборону Авдеевки. Он отметил, что защитники "дали врагу достойное сражение" в городе.
Его слова цитирует Telegram-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.
Уход войск из Авдеевки
"Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах". Сделали все и даже больше. Спасибо за стойкость каждому", — отметил Белецкий.
Он отметил, что защитники отходят, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. В то же время командир поблагодарил высшее командование за такое решение.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Целью этого решения является сохранение жизней и оборона на более выгодных рубежах.
Тарнавский сообщил, что при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.
По словам аналитиков ISW, российским оккупационным войскам, вероятно, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки Донецкой области.
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