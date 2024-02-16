ЗСУ відходять з позиції "Зеніт" під Авдіївкою — офіційно

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України відходять від позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Військовослужбовці утримували цю позицію стільки, скільки це було можливо.

Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський у п'ятницю, 16 лютого.

Тарнавський про відхід ЗСУ з позиції "Зеніт"

Тарнавський розповів, що рішення про відхід було прийняте для збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

"Тактичне зайняття цих позицій не дає ворогові стратегічної переваги і не змінює ситуацію в рамках Авдіївської оборонної операції", — сказав він.

Командир зазначив, що зараз відбувається перегрупування військ, поповнення запасів та влаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів.

Повідомлення Олександра Тарнавського. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти обстріляли фосфором Авдіївку Донецької області. При цьому супротивник став частіше скидати на місто керовані авіабомби.

Раніше пресофіцер Третьої штурмової бригади Олександр Бородін розповів, що Авдіївка перетворилася на плацдарм для військових. Він уточнив, що цивільних там нема.